Pena ridotta ad Alessia Pifferi, la rabbia della sorella Viviana dopo l'appello: "Non è stata fatta giustizia"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Viviana Pifferi ha reagito duramente alla riduzione di pena decisa dal tribunale di Milano per la sorella Alessia, che nel luglio del 2022 ha lasciato morire la figlia di 18 mesi abbandonandola in casa per sei giorni. La donna è stata condannata a 24 anni di carcere invece che all’ergastolo grazie alle attenuanti generiche.

La reazione di Viviana Pifferi alla condanna in appello della sorella Alessia

La sorella di Alessia Pifferi, Viviana, ha attaccato i giudici del processo d’appello per la morte della nipote Diana, abbandonata dalla madre per sei giorni in casa. In secondo grado, ad Alessia Pifferi è stato tolto l’ergastolo:

Non è stata fatta giustizia, 24 anni per una bambina che non c’è più, lasciata morire di fame e di sete mentre la mamma andava a divertirsi.

ANSA Alessia Pifferi al processo

Durante i processi di primo e di secondo grado, Viviana Pifferi è stata la più vocale delle parti civili, chiedendo spesso la condanna all’ergastolo della sorella.

Il caso di Alessia Pifferi e della figlia Diana

I fatti erano avvenuti nel luglio del 2022. Pifferi aveva lasciato la figlia Diana, di 18 mesi, in casa da sola per sei giorni nella sua abitazione di Milano per passare del tempo con il suo compagno dell’epoca.

La donna, tornata a casa, avrebbe poi lavato la figlia ormai morta per poi fingere che si fosse sentita male. Le indagini, però, si sono concentrate subito su di lei.

Il processo di primo grado ha stabilito che la donna è capace di intendere e di volere e l’ha condannata per omicidio volontario con l’aggravante del legame di filiazione all’ergastolo.

Perché i giudici hanno eliminato l’ergastolo

Per le motivazioni della sentenza sarà necessario attendere, ma la formula con cui i giudici del processo d’appello hanno tolto l’ergastolo ad Alessia Pifferi è pubblica e chiara: le attenuanti generiche sono equivalenti alle aggravanti.

Le attenuanti generiche non hanno una definizione precisa. Sono circostanze che cambiano di caso in caso e che il giudice può tenere in considerazione per diminuire la pena prevista dal reato o dalle aggravanti.

In questo caso, la pena partiva da un minimo di 21 anni di carcere fino a un massimo di 24 per omicidio volontario. A questi si aggiungeva il legame di filiazione, che portava all’ergastolo.

I giudici hanno ritenuto che, anche se Alessia Pifferi era in grado di intendere e di volere al momento dei fatti, la sua condizione mentale era tale da garantirle le attenuanti generiche in misura pari alle aggravanti. Da qui l’esclusione dell’aumento di pena e quindi dell’ergastolo.