Penali per i ritardi per il ponte sullo Stretto, firmato il contratto ed è polemica: a quanto ammonta la multa

C’è una nuova polemica legata al ponte sullo Stretto e riguarda il contratto tra la società Stretto di Messina e il consorzio Eurolink che prevede anche alcune penali per i ritardi nella realizzazione dell’opera, sia per la parte pubblica che per i privati. Critico Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.

Il contratto sul ponte sullo Stretto

Il contratto tra la società Stretto di Messina e il consorzio Eurolink per la costruzione del Ponte sullo stretto è stato firmato il 5 agosto.

La notizia ha già scatenato le prime polemiche e, su quanto accaduto, sono attese interrogazioni parlamentari.

Angelo Bonelli ha criticato la firma del contratto sul ponte sullo Stretto.

La polemica di Bonelli sul contratto sul ponte sullo Stretto

Tra i critici spicca la posizione di Angelo Bonelli, co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha definito “anomalo” il fatto che il contratto, che impegna lo Stato a una spesa importante, sia stato stipulato prima della registrazione della Corte dei Conti della delibera del Cipess che autorizza per lo Stato la spesa complessiva di 13,5 miliardi di euro per la realizzazione del ponte sullo Stretto.

Cosa prevede il contratto sul ponte sullo Stretto: le penali

Stretto di Messina ha confermato a La Repubblica che il contratto prevede che “in caso di blocco dei lavori per responsabilità di Stretto di Messina ovvero nel caso di recesso da parte della Società, la misura della penale è pari al 5% dei lavori non eseguiti fino a un massimo dei quattro quinti del valore del contratto”.

“Si tratta” – hanno spiegato ancora da Stretto di Messina – “della metà del valore (10%) previsto dall’articolo 123 del Codice Appalti”.

Secondo l’opposizione la penale prevista per lo Stato, nell’eventualità di un recesso del contratto sul ponte sullo Stretto di Messina, sarebbe pari a quasi 1,5 miliardi. Stando a Stretto di Messina, invece, la cifra sarebbe, in base al contratto, meno della metà.

Penali sono previste anche per Eurolink. Sempre da Stretto di Messina hanno riferito che “a ulteriore tutela dell’interesse pubblico”, il contratto “prevede penali anche a carico del Contraente generale in caso di inadempimenti contrattuali che possono arrivare a superare ampiamente il milione di euro per ogni giorno di ritardo”.

Non solo: “È prevista una cauzione di oltre 650 milioni di euro a garanzia degli impegni del contraente generale in caso di inadempimento”.