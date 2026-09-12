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È di 7 persone colpite da nuove misure cautelari il bilancio dell’ultima operazione dei Carabinieri nella provincia di Bolzano. I provvedimenti, emessi dal GIP del Tribunale di Bolzano, sono stati disposti nei confronti di cittadini albanesi ritenuti responsabili di furti aggravati e spaccio di cocaina, nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto le province di Bolzano, Belluno e Trento.

Le nuove misure cautelari: cosa è successo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Compagnia di Bressanone e quella di Merano. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e applicazione di misure coercitive nei confronti di 7 persone. Questi provvedimenti seguono l’esecuzione di una misura cautelare avvenuta il 10 luglio, che aveva già coinvolto 19 persone (di cui 12 custodie cautelari in carcere, 5 arresti domiciliari e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria), tutte di nazionalità albanese.

Il ruolo della magistratura e le fasi dell’indagine

La Procura della Repubblica di Bolzano ha reiterato la richiesta di misura cautelare per 7 persone dopo che il Tribunale del Riesame aveva annullato, per motivi formali, l’ordinanza nei confronti di 9 ricorrenti. Il GIP ha quindi emesso un nuovo provvedimento: per 4 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 2 persone l’arresto domiciliare e per una persona l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Al momento, sono state già eseguite quattro misure cautelari.

L’indagine: tre gruppi criminali e decine di reati contestati

L’attività investigativa, avviata nella primavera del 2025 dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Bressanone, ha permesso di individuare tre distinti gruppi criminali. Uno di questi presentava le caratteristiche dell’associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 del codice penale.

Il primo gruppo, strutturato come vera e propria associazione per delinquere, operava stabilmente in tutta la provincia di Bolzano e aveva esteso le proprie attività illecite anche alle province di Belluno e Trento. Il sodalizio si dedicava principalmente a furti aggravati in strutture ricettive e abitazioni private, con 65 episodi accertati e contestati. I membri disponevano di una solida organizzazione logistica, con basisti e contatti per l’approvvigionamento di veicoli e strumenti utili alla commissione dei reati. I proventi illeciti venivano poi trasferiti in Albania, paese di origine degli indagati, che operavano con modalità di pendolarismo criminale.

Il secondo gruppo era attivo sia nei furti presso esercizi ricettivi e abitazioni (con 10 episodi ricostruiti), sia nello spaccio continuativo di cocaina in tutta la provincia, con particolare incidenza nella zona del Meranese e nelle valli limitrofe. I componenti di questa fazione erano profondi conoscitori del territorio, anche grazie a impieghi stagionali come la raccolta delle mele.

Il terzo gruppo, con base operativa a Bressanone, aveva un ruolo di rilievo nel mercato locale della cocaina, condividendo due membri con il primo gruppo. Le indagini hanno portato al sequestro complessivo di circa 3 kg di cocaina e alla documentazione di numerose cessioni. Anche questa fazione ha dimostrato una notevole capacità organizzativa nella gestione delle proprie attività illecite.

Risultati operativi e arresti in flagranza

Nel corso delle indagini, l’attività di contrasto immediato sul territorio ha permesso ai Carabinieri di ottenere risultati significativi. In particolare, sono state arrestate 6 persone in flagranza di furto aggravato presso esercizi ricettivi e 4 persone per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Inoltre, sono state denunciate 3 persone in stato di libertà per furto aggravato e 4 persone per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

IPA