Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre uomini di origine albanese sono stati arrestati con l’accusa di aver compiuto una raffica di furti in abitazione tra gennaio e aprile 2026. Le indagini sono state condotte tra Osimo, Roma e Francavilla al Mare. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ancona, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Un modus operandi consolidato: il “pendolarismo criminale”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha avuto origine dopo un furto avvenuto a Osimo nella notte del 14 aprile 2026. In quella circostanza, i tre sospettati sono stati fermati al casello autostradale di Loreto e sottoposti a perquisizione. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto una fede nuziale, un fermabanconote in oro e 2.090 euro in contanti, ritenuti provento del furto con effrazione appena commesso.

L’attività investigativa, sviluppata a partire dall’individuazione dell’automobile utilizzata dal gruppo, ha permesso di raccogliere elementi a carico dei tre uomini per altri 19 furti in abitazione, di cui 16 consumati e 3 tentati, perpetrati tra gennaio e aprile 2026. I colpi sono stati messi a segno a Osimo, Sant’Elpidio a Mare, Recanati e Montecosaro. Il gruppo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, partiva da Silvi Marina, si spostava di notte verso le località prescelte e agiva mentre i proprietari dormivano, forzando infissi o praticando fori nelle finestre per introdursi nelle abitazioni. Dopo ogni furto, facevano ritorno in Abruzzo.

Divisione dei ruoli e refurtiva recuperata

Le indagini hanno evidenziato una precisa suddivisione dei compiti all’interno del gruppo: due uomini si occupavano materialmente dei furti, mentre il terzo fungeva da autista, accompagnando i complici e prelevandoli dopo i colpi. La refurtiva recuperata comprende, oltre a 5.000 euro in contanti, gioielli in oro e argento per un valore stimato di 50.000 euro, oltre ai danni causati dalle effrazioni agli infissi delle abitazioni violate.

Le misure cautelari e la valutazione del giudice

Il Giudice per le Indagini Preliminari, condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i tre uomini, rispettivamente di 48 anni, 38 anni e 36 anni. Due di loro risultano già noti alle forze dell’ordine, uno dei quali con precedenti specifici per reati analoghi. Nel provvedimento, il giudice ha sottolineato la pericolosità del gruppo, che avrebbe tratto il proprio sostentamento prioritariamente dai furti in abitazione.

L’operazione ha visto la collaborazione tra i Carabinieri di diverse compagnie, tra cui quelle di Roma San Pietro e di Chieti, e si è svolta tra Roma e Francavilla al Mare, a conferma della dimensione interregionale dell’attività criminale e investigativa.

Carabinieri