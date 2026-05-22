Penelope Cruz a Cannes racconta la paura per la diagnosi errata di aneurisma cerebrale, "ho pianto sul set"

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Tra le dive più acclamate del Festival di Cannes 2026 c’è Penelope Cruz, che sulla Croisette presenta il film La Bola Negra. Durante uno dei numerosi incontri con la stampa, l’attrice spagnola ha rivelato uno dei momenti più difficili degli scorsi mesi, quando ha davvero temuto per la propria salute. A causa di una diagnosi in seguito rivelatasi errata, Cruz ha creduto di avere un aneurisma cerebrale.

Penelope Cruz, a Cannes racconta la grande paura

Nel corso di una conferenza stampa di Cannes 2026, Penelope Cruz ha raccontato dello spavento preso durante le riprese di La Bola Negra, film in gara al Festival.

“Un medico mi ha chiamato e mi ha detto che da alcuni esami che avevo fatto, a lui sembrava ci fosse la possibilità che avessi un aneurisma cerebrale”: è il racconto dell’attrice.

ANSA

Incredula, Cruz ha scelto di mantenere il segreto sul set, proseguendo nel lavoro. “Ho chiesto al dottore: ‘Posso continuare a girare? Posso ballare e cantare per le prossime 12 ore?’”.

Il lavoro di quel giorno è ricordato dall’attrice come “uno dei momenti più surreali che ho vissuto e lo ricorderò per sempre”.

La diagnosi era errata

Il giorno seguente, Penelope Cruz ha infine trovato il coraggio di rivelare il problema ai due registi Javier Calvo e Javier Ambrossi, che le hanno subito proposto di interrompere le riprese.

L’attrice si è però rifiutata “dopo aver visto tutti che lavoravano da cinque ore. D’altronde, il mondo là fuori va avanti”.

A Cannes, Cruz ha pubblicamente ringraziato i due cineasti: “Sono rimasta molto commossa dalla loro generosa reazione”.

Credo “che a volte sia sia necessario condividere queste cose, è positivo farlo, non per ottimismo, ma per parlare delle esperienze che a volte viviamo insieme e di come dobbiamo andare avanti” ha riflettuto infine l’attrice.

Per fortuna, però, non si è trattato che di un falso allarme. La diagnosi era errata e, dopo ulteriori esami, l’ipotesi di un aneurisma cerebrale è stata del tutto esclusa.

Cos’è l’aneurisma cerebrale

Con aneurisma cerebrale, anche detto aneurisma intracranico, si indica la dilatazione di un vaso arterioso del cervello che, divenendo più fragile, aumenta il rischio di rottura e di gravi conseguenze cliniche.

Il 90% degli aneurismi cerebrali è asintomatico e difficilmente ce ne si accorge se non in caso di rottura. In alcuni casi, possono tuttavia comparire alcuni sintomi tra i quali cefalea, dolore oculare e deficit visivi.

Si corregge chirurgicamente, con il clipping, che prevede il posizionamento di una clip per fissare l’aneurisma, o microspirali che lo riempono.

Spesso l’aneurisma ha fattori ereditari, mentre tra i fattori di rischio acquisiti vi sono il fumo, l’assunzione di alcol o droghe, l’ipertensione, l’aterosclerosi ed eventuali traumi cranici.