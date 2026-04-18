Pengwin contro la Fiorentina sul caso Kean, "Da lui minacce e allusioni discriminatorie, doveva intervenire"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Non si placa la polemica a distanza tra l’influencer Kristian Pengwin e il calciatore Moise Kean. Dopo una lite avvenuta prima sui social e poi di persona a Firenze, il Pengwin, tipster da oltre un milione di follower, ha definito “gravi e inaccettabili” le “minacce” ricevute dall’attaccante della Fiorentina e della Nazionale. Pengwin ha poi tirato in ballo anche il club viola per la mancanza di “una presa di distanza chiara, un richiamo serio, una stigmatizzazione inequivoca”.

Cosa è successo tra Pengwuin e Moise Kean

Partiamo dall’inizio: dopo la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia, costata il Mondiale alla nostra Nazionale, Pengwin aveva criticato sui social la prestazione e in generale la stagione di Moise Kean.

“Stagione da 4”, aveva commentato Pengwin, critico verso l’attaccante, sostituito perché “stanco” e protagonista di un gol sbagliato.

ANSA

Kean aveva iniziato a mandargli una serie di messaggi sui social, furioso per le cose dette sul suo conto. E l’influencer ha reso pubblica la chat tra i due (in cui Kean diceva, tra le altre cose, “tu parli troppo”).

Kean e le minacce a Pengwin

“Fra vediamoci la finiamo li io sono di poche parole. Non sto qua a scriverti. Perdere tempo con un commentatore, vediamoci la chiudiamo li”, aveva poi scritto Kean, riferendosi a un incontro di persona tra i due.

Incontro avvenuto, a Firenze, e “testimoniato” da Le Iene, ma non finito bene. Vedendo l’influencer, infatti, il calciatore si è parecchio irritato.

E ha reagito pronunciando frasi come “Ti prendo a testate”, “Vattene, io non scherzo” e “Parli tanto ma non sei nemmeno italiano, sei polacco!”.

Il comunicato di Pengwin

Dopo quell’incontro, Pengwin ha affidato un comunicato alla stampa, in cui dice che è avvenuta “un’aggressione verbale unilaterale” nei suoi confronti.

“Moise Kean ha pronunciato parole gravi e minacciose, travalicando in modo evidente ogni limite del confronto”, ha aggiunto.

Il tipster ha poi parlato di quello che ha definito, da parte di Kean, un “riferimento alla mia presunta non italianità” (Pengwin è nato in Italia da genitori polacchi).

Le accuse alla Fiorentina

Pengwin ha poi tirato in ballo la Fiorentina, la squadra in cui gioca Kean: “Ci si sarebbe aspettati una presa di distanza chiara, un richiamo serio, una stigmatizzazione inequivoca”.

“Nulla di tutto questo è avvenuto con la forza e la nettezza che la situazione avrebbe imposto”, ha aggiunto il tipster.

Poi la nota conclude conclude: “Non ho alcuna intenzione di alimentare ulteriormente questa storia, né di trasformarla in uno scontro permanente. Ho detto ciò che ritenevo doveroso dire e, per quanto mi riguarda, finisce qui”.