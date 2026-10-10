Pensava di fare una strage a scuola, 14enne di Catania denunciato: in casa aveva materiale militare

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 14enne di Catania è stato denunciato per diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico. Il minorenne, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, aveva intenzione di compiere una strage a scuola e in generale alludeva a atti di terrorismo. Nella sua abitazione sono stati sequestrati capi di abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.

Minaccia di fare una strage a scuola, 14enne denunciato

Il 14enne è stato individuato e denunciato dalla Digos e dal Centro operativo di sicurezza cibernetica di Catania per alcuni messaggi pubblicati su un social network, nei quali avrebbe alluso alla realizzazione di stragi e atti terroristici a scuola.

L’indagine è partita da una segnalazione del Servizio polizia postale della sicurezza cibernetica di Roma.

ANSA

Cosa è stato trovato nella stanza del giovane

Gli accertamenti, condotti attraverso una perquisizione personale e informatica, hanno portato al ritrovamento, nella stanza del minore di Catania, di indumenti con frasi discriminatorie e svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.

L’analisi dello smartphone ha consentito agli investigatori di risalire all’account da cui erano stati pubblicati i messaggi, scritti in cirillico, e di individuare ricerche online relative alle armi e al funzionamento delle pistole.

Ulteriori elementi di interesse sono emersi dagli accertamenti tecnici sul materiale informatico, delegati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania agli specialisti del Centro operativo di sicurezza cibernetica della Polizia postale.

Il rischio di un nuovo caso Centocelle

La vicenda del 14enne di Catania denunciato dalla polizia riporta alla mente quanto accaduto, solo poche settimane fa, in una scuola di Roma. Lo scorso 18 settembre una professoressa di 66 anni, Isabella Marsilio, è stata accoltellata da un alunno di 13 anni nella scuola media Giovanni Verga, nel quartiere Centocelle.

Il ragazzo ha prima spruzzato spray urticante sul volto dell’insegnante di italiano, storia e geografia, per poi colpirla tre volte con un coltello. Il tredicenne aveva una telecamera montata su un casco e ha ripreso l’aggressione in soggettiva, dalla preparazione nei bagni della scuola fino all’accoltellamento.

La docente è stata trasportata in ospedale in codice giallo: le ferite non sono risultate gravi. Decisivo l’intervento di un compagno di scuola, che ha contribuito a fermare l’aggressione.