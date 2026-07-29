Pensionata spende più di 21mila euro per un viaggio in Antartide: “I soldi non sono per i miei figli”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La fine della vita lavorativa ha rappresentato una vera rinascita per Caroline Tapken. La pensionata britannica è salita agli onori di cronaca per l’insolita scelta di godersi quanto fin qui accumulato e, invece di lasciare i propri soldi in eredità ai figli, spenderli per esplorare il mondo. Il suo ultimo viaggio dal valore di oltre 21mila euro, è stato tra i ghiacciai dell’Antartide.

La pensionata giramondo

Caroline Tapken, 65 anni, ha lavorato per oltre quarant’anni nel settore dell’ospitalità, del marketing turistico e della pubbliche relazioni in diversi Paesi del mondo.

Oggi vive a Uxbridge, alle porte di Londra, in quello che lei definisce un regime di “semi-pensione”: continua a lavorare sporadicamente come consulente per expat, ma si riserva parecchio tempo libero.

La sua storia ha catturato l’attenzione della rivista britannica Daily Mail, per poi fare il giro del mondo. Lo stesso giro che, da quando ha smesso di lavorare a tempo pieno, ha iniziato a percorrere anche Caroline.

Negli ultimi anni la donna, partendo dalle isole Barbados, ha navigato i Caraibi a bordo del veliero Royal Clipper e prossimamente ha in programma una vacanza a Cracovia e due settimane di volontariato in Sri Lanka.

Caroline Tapken, dal Brasile all’Antartide

L’ultimo, nonché il più avventuroso (almeno fino ad oggi) viaggio di Mrs Tapken è stato quello che da Buenos Aires l’ha condotta a Ushuaia, in Argentina, da dove è salpata in direzione Antartide.

Da qui sono iniziati 12 lunghi giorni di mare aperto, esplorando i ghiacciai e osservando da vicino diverse speci di pinguini e balene. Il ritorno in Inghilterra è stato preceduto da un’ultima tappa in Uruguay.

Assieme a Caroline vi era anche una cara amica, anche per dividere i costi del viaggio: l’intera vacanza è costata infatti più di 21mila euro.

Appena rientrata, l’arzilla pensionata ha iniziato a progettare una nuova crociera, che potrebbe costare fino a 10mila euro.

La filosofia sull’eredità ai figli

A catturare l’attenzione, più che i suoi viaggi, è la filosofia professata dalla consulente in pensione.

“I miei soldi non sono un salvadanaio per i miei figli” ha dichiarato al Daily Mail, sottolineando come non abbia intenzione di rinunciare a nulla solo per preservare il lascito degli eredi.

La scelta arriva dopo un periodo particolarmente difficile. Nel 2017, dopo 25 anni di matrimonio, il divorzio dal compagno ha fatto naufragare il suo sogno di aprire una guest house in Thailandia.

Da allora Caroline Tapken si gode i risparmi guadagnati con fatica e ai suoi coetanei ricorda che la pensione è il momento giusto per togliersi tutti gli sfizi e che il vero rischio è quello di invecchiare con il conto in banca pieno ma senza più la salute necessaria a realizzare i propri sogni.