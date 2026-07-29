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È di cinque persone arrestate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Modica, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione e lesioni personali aggravate. I fatti sono avvenuti a Donnalucata, frazione balneare di Scicli, nel tardo pomeriggio del 3 febbraio 2026, quando un pensionato di 72 anni è stato aggredito da tre uomini che volevano costringerlo a saldare un presunto debito. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

L’agguato a Donnalucata: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è stata avviata sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e ha visto impegnati i militari della Compagnia di Modica. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale ibleo nei confronti di cinque persone, tutte di cittadinanza italiana: M.F. classe 1981, G.E. classe 1985, C.D. classe 1983, A.C.R. classe 1974 e A.B. classe 1974. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, mandanti ed esecutori materiali dei reati contestati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio del 3 febbraio 2026 a Donnalucata, frazione balneare di Scicli. Un pensionato di 72 anni, mentre percorreva via Salvador Allende a bordo della sua auto, è stato improvvisamente bloccato da una Fiat Panda che gli ha sbarrato la strada. Dall’auto sono scesi tre uomini che, con violenza, lo hanno costretto a scendere dal veicolo, trascinandolo sull’asfalto. La vittima è stata colpita con calci, pugni e schiaffi, riportando lesioni al volto e agli arti.

Le minacce e la richiesta di denaro

Durante l’aggressione, i tre uomini hanno rivolto al pensionato minacce di morte, estese anche alla sua famiglia, intimandogli di saldare un presunto debito. La vittima, però, ha sempre negato l’esistenza di tale debito. Gli aggressori, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero agito per recuperare forzosamente un presunto credito di 24.000 euro, che sarebbe stato legato a pregressi prestiti di denaro concessi dai due presunti mandanti – fratelli gemelli del posto – alla vittima e alla sua ex compagna.

L’attività investigativa, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, ha permesso di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’agguato. Incrociando le dichiarazioni della vittima, i risultati di attività tecniche e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a individuare l’auto utilizzata dagli aggressori e a identificare senza dubbi i tre esecutori materiali del pestaggio.

Il ruolo dei mandanti e i sequestri di denaro

Le indagini non si sono fermate agli esecutori materiali. Gli investigatori hanno individuato anche i presunti mandanti dell’aggressione: due fratelli gemelli residenti nella zona, ritenuti responsabili sia moralmente che materialmente della spedizione punitiva. Nel corso delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei due, sono stati trovati oltre 48.000 euro in contanti custoditi in alcune casseforti, insieme a svariati assegni, tra cui titoli di credito firmati dalla vittima. Questi elementi hanno rafforzato il quadro accusatorio, evidenziando un preesistente rapporto finanziario tra le parti.

Durante l’operazione odierna, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 6.500 euro in contanti presso l’abitazione di uno dei presunti mandanti. Al termine delle attività, gli arrestati sono stati condotti presso strutture penitenziarie, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.