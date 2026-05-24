Pensionato ospitava in casa pusher 26enne, segnalato come assuntore di droghe

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un 26enne marocchino, richiedente asilo e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Gottolengo, in provincia di Brescia, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nella serata di sabato 23 maggio durante un controllo del territorio nei pressi del cimitero del paese. Risulterebbe ospite di un pensionato di 72 anni residente a Leno, comune del Bresciano, poi segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

Pensionato ospitava pusher, le indagini

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, il ragazzo avrebbe cercato di nascondersi tra la vegetazione dopo aver notato la presenza della pattuglia.

I militari lo avrebbero però rintracciato poco dopo in un terreno incolto e gli avrebbero trovato addosso decine di dosi di cocaina già confezionate e una consistente somma di denaro contante.

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Dagli accertamenti successivi sarebbe emerso che il 26enne era ospitato nell’abitazione di un pensionato italiano di 72 anni residente a Leno.

Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato altro denaro e due ulteriori dosi di cocaina.

Il controllo vicino al cimitero di Gottolengo

Come riferisce BresciaToday, i militari avrebbero notato il giovane “aggirarsi con fare sospetto nei pressi del camposanto”.

Dopo un primo passaggio della pattuglia, i carabinieri sarebbero tornati nella zona e avrebbero visto il ragazzo tentare di nascondersi tra la vegetazione per evitare il controllo.

A quel punto sarebbe scattata la ricerca nelle aree circostanti.

Il 26enne sarebbe stato rintracciato all’interno di un terreno incolto poco distante dal centro abitato.

Secondo le informazioni riportate da BresciaToday, il 26enne era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.

La perquisizione nell’abitazione del 72enne

Dopo il fermo del giovane, gli accertamenti avrebbero portato i carabinieri a un’abitazione di Leno dove il 26enne risultava ospitato.

Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia, il ragazzo viveva nella casa di un cittadino italiano di 72 anni.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di trovare altri mille euro in contanti e due dosi di cocaina all’interno della camera da letto del proprietario dell’immobile.

Il pensionato sarebbe stato quindi segnalato alla Prefettura di Brescia per l’assunzione di droghe.