Pensionato vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci, per Desenzano del Garda è l’ennesima vincita record

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La fortuna ha baciato, inaspettata, un pensionato di Rivoltella di Desenzano del Garda. Il 70enne del popoloso comune bresciano ha speso 10 euro per vincere 2 milioni, grazie a un Gratta e Vinci fortunato della serie 50X. Si tratta delle seconda volta in due anni che nel paese si registrano vincite record, l’ultima fu da oltre 35 milioni di euro.

Il Gratta e Vinci da 2 milioni di euro

Quella di venerdì 26 giugno 2026 è stata una giornata da non dimenticare per uno degli abitanti di Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda.

L’uomo, così come ogni mattina, ha fatto colazione al bar Bianco, per poi fare un salto alla vicina Gloria Tabaccheria n.12, all’angolo tra via Garibaldi e via Gramsci.

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Come spesso già fatto, il cliente abituale del punto vendita ha acquistato un Gratta e Vinci della serie 50X da 10 euro.

Nulla di diverso dal solito, ma non sapeva che quel biglietto avrebbe cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

Fortunato un pensionato 70enne

Tornato a casa, il pensionato – la cui identità è mantenuta segreta per sicurezza – ha grattato il biglietto, accorgendosi di aver vinto ma non capendo quanto.

Il giorno successivo l’uomo, residente in zona nel vicino quartiere di Capolaterra, è tornato in tabaccheria per chiedere una verifica ai gestori.

Era convinto di aver vinto al massimo mille euro e la sorpresa è stata enorme quando si è infine reso conto di aver vinto ben 2 milioni di euro.

“L’uomo è rimasto senza parole” ha raccontato la tabaccaia a Bresciaoggi, descrivendolo come spiazzato dall’incredibile scoperta.

Desenzano del Garda città dei record

Vittorie del genere rappresentano eventi più unici che rari, ma non per Desenzano del Garda, il comune più popoloso del lago lombardo.

L’amena cittadina rappresenta una delle città più fortunate d’Italia quando si parla di giochi e lotterie, e ancor di più lo è la frazione di Rivoltella.

Proprio nello stesso luogo in cui il pensionato ha acquistato il Gratta e Vinci da 2 milioni, l’anno prima si realizzò un 6 al SuperEnalotto.

Allora, era il 22 maggio 2025, la vincita fu ancora più straordinaria, pari a 35,4 milioni di euro di fronte all’acquisto di un biglietto da 5 euro.