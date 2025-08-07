Pensione a 64 anni, Durigon e il Governo accusati dalla Cgil: qual è il piano della Lega e chi può andarci ora

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Cgil ha criticato Claudio Durigon e il Governo Meloni sul tema della pensione a 64 anni. Il piano della Lega è quello di estendere questa possibilità anche a chi è nel sistema misto. Ora, invece, tale opportunità è concessa solo ai contributivi puri. Secondo la Cgil, l’Esecutivo ha reso l’uscita a 64 anni “praticamente irraggiungibile”.

Il piano di Durigon sulla pensione a 64 anni

Il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon ha illustrato il piano della Lega sulla pensione a 64 anni nel corso di un’intervista a La Repubblica. Le sue parole: “Credo che 64 anni possano diventare la vera soglia di libertà pensionistica. Oggi la possibilità è limitata ai contributivi puri. Valutiamo i costi per estenderla anche a chi è nel sistema misto“.

Durigon ha anche detto: “Vogliamo rafforzare la previdenza complementare, anche permettendo di usare il Tfr girato all’Inps come rendita per alzare le pensioni e uscire a 64 anni”.

Getty Images

Durigon e Salvini.

Secondo il sottosegretario leghista, “il modello su cui lavorare è l’uscita a 64 anni con 25 anni di contributi, che già abbiamo introdotto e vogliamo rafforzare”.

La critica della Cgil a Durigon e al Governo sulla pensione a 64 anni

La segretaria confederale della Cgil Lara Ghiglione è intervenuta pubblicamente sulle dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Durigon in materia di previdenza, non risparmiando critiche al leghista e al Governo.

Sul tema della pensione a 64 anni, nello specifico, Ghiglione ha detto: “Sull’uscita a 64 anni è ora di fare chiarezza: non è stata introdotta da questo Esecutivo, ma lo stesso l’ha resa praticamente irraggiungibile, fissando una soglia di accesso che, per molte e molti, richiede quasi 1.700 euro di pensione mensile lorda”.

Secondo la segretaria si tratta di “un paradosso, se si considera la realtà fatta di salari bassi, discontinuità lavorativa e un drammatico gap di genere”.

Lara Ghiglione, nella sua nota, ha poi inviato un messaggio preciso al Governo Meloni:

“Invece di continuare con gli slogan e le promesse, dovrebbe affrontare seriamente la questione salariale, contrastare la precarietà, promuovere l’occupazione femminile e migliorare le prospettive previdenziali delle nuove generazioni, che oggi vivono una condizione fatta di lavori discontinui, basse retribuzioni e contributi insufficienti”.

Chi può andare in pensione a 64 anni e cosa può cambiare

Andare in pensione a 64 anni è oggi possibile solo per i cosiddetti “contributivi puri“, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996.

I requisiti richiesti sono: almeno 64 anni di età, 20 anni di contributi effettivi e un assegno pensionistico pari ad almeno tre volte l’assegno sociale (1.616 euro al mese nel 2025). La soglia è leggermente ridotta per le donne con figli (2,8 volte con un figlio, 2,6 con due figli). Dal 2030 il limite salirà a 3,2 volte l’assegno sociale: circa 1.724 euro mensili. Anche i 64 anni, a meno che il Governo Meloni non congeli l’aumento, verranno aggiornati alla speranza di vita: dal 2027 saliranno a 64 anni e 3 mesi.

Dal 2024 è inoltre previsto che la pensione anticipata contributiva non possa superare le cinque volte il trattamento minimo Inps, pari a 3.017 euro lordi mensili ai valori del 2025. Tal limite vale fino a quando non si raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia (a oggi 67 anni).

A partire dal 2025 il governo ha previsto che la soglia possa essere raggiunta sommando anche la rendita maturata nei fondi pensione. In questo caso, è necessario avere almeno 25 anni di contributi anziché 20 (30 dal 2030) e vige il divieto di cumulo con altri redditi da lavoro, a eccezione del lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui.

Stando alle parole di Durigon, l’obiettivo è estendere la pensione a 64 anni anche ai lavoratori nel sistema misto, ossia quelli che hanno versato contributi sia prima (ma meno di 18 anni) che dopo il 1996.