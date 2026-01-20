Pensione di reversibilità, nel 2026 cambiano importi e soglie per l'assegno: chi rischia tagli e riduzioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel 2026 gli assegni di pensione di reversibilità cambiano con nuove soglie di taglio legate al trattamento minimo Inps e adeguamenti Istat. Tre le fasce di riduzione reddituale esistenti, esclusioni per nuclei con minori o disabili e aumenti dovuti a rivalutazione e maggiorazione “al milione”, con effetti diversi secondo la composizione familiare.

Pensione di reversibilità, le novità del 2026

Importanti novità per chi percepisce la pensione di reversibilità nel 2026: gli importi e le regole di calcolo sono cambiati a seguito dell’adeguamento del trattamento minimo Inps e della rivalutazione dei redditi, con nuove soglie di taglio e maggiorazioni sociali aggiornate.

In base alle norme vigenti, le differenze riguardano non solo l’ammontare complessivo, ma anche come vengono distribuiti gli aumenti tra i beneficiari e come si valutano i redditi familiari.

Come funzionano i tagli reddituali

I tagli alle pensioni di reversibilità restano articolati in tre fasce, ma con soglie reddituali aggiornate in funzione del nuovo trattamento minimo, fissato a circa 611,85 euro mensili:

25% di riduzione per redditi oltre 23.862,15 euro annui;

40% di riduzione oltre 31.816,20 euro annui;

50% di riduzione oltre 39.769,25 euro annui.

Queste soglie si applicano al reddito complessivo del beneficiario al netto dei criteri Isee e determinano la percentuale di pensione riconosciuta.

La giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 162/2022) ha stabilito che il taglio non può essere superiore all’importo dei redditi aggiuntivi: in pratica la decurtazione non può superare i redditi stessi, per evitare penalizzazioni sproporzionate rispetto alla condizione economica del superstite.

La legge prevede inolre che non vengano applicati tagli agli assegni di reversibilità quando nel nucleo familiare figurano figli minorenni, studenti a carico oppure persone con disabilità: in questi casi la pensione resta interamente cumulabile e senza decurtazioni.

Rivalutazione e adeguamenti Istat

Un altro elemento da considerare è la rivalutazione dei trattamenti previdenziali: dal 1 gennaio 2026 l’Inps ha applicato un aumento dell’1,4% sui trattamenti fino a quattro volte il minimo, con percentuali inferiori per importi più elevati (90% tra quattro e cinque volte il minimo, e 75% oltre).

Questo adeguamento influisce indirettamente anche sulla reversibilità, perché prima si aggiorna la pensione del titolare deceduto e poi si calcolano le quote spettanti ai superstiti con le percentuali previste (ad esempio 60% per il coniuge).

Incremento al milione e maggiorazioni sociali

Tra le novità di rilievo c’è anche l’aumento della cosiddetta “incremento al milione”, la maggiorazione sociale che aggiunge circa 20 euro alla base pensionistica prima della ripartizione. Questo porta la base potenziale a circa 768,30 euro e si traduce, ad esempio, in circa 461 euro al coniuge e 154 euro a ciascun figlio in uno schema tipo.

Per i trattamenti più bassi, inferiori al minimo, vale anche una doppia rivalutazione: prima quella ordinaria e poi un aumento aggiuntivo dell’1,3%, con effetto più consistente per chi percepisce somme modeste.

Le quote di ripartizione nel 2026 sono rimaste invariate nelle percentuali storicamente adottate:

60% al coniuge;

se è presente un figlio, sale all’80%;

con due figli o più, raggiunge il 100%;

se manca il coniuge, i figli ereditano secondo scaglioni (70%, 80%, 100%).