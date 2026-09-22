Pensione di vecchiaia a 67 anni e 6 mesi mesi dal 2029 e l'età si alzerà ancora dal 2031, i requisiti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nel 2029 l’età per accedere alla pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e mezzo, per raggiungere i 67 anni e 8 mesi nel 2031. È quanto emerge dalle stime della Ragioneria generale dello Stato. Per la pensione anticipata, invece, indipendentemente dall’età anagrafica saranno necessari 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi nel 2031. Per le donne il requisito contributivo sarà inferiore di un anno.

Pensione di vecchiaia, i requisiti per il 2027

Secondo il rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario messo a punto dalla Ragioneria dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e tre mesi.

Per quella anticipata saranno necessari 42 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 e 43 anni e un mese nel 2028.

ANSA

Quanto pesano le pensioni sul bilancio dello Stato

La spesa per le pensioni è destinata a raggiungere il 17,1% del Pil, un livello che secondo la Ragioneria generale dello Stato resterà sostanzialmente stabile anche nei tre anni successivi.

La crescita è legata soprattutto all’invecchiamento della popolazione e all’uscita dal lavoro delle numerose generazioni del baby boom, che aumenterà il rapporto tra pensionati e occupati. Dal 2045 è invece prevista una progressiva discesa, fino al 16,2% del Pil nel 2050 e al 14% nel 2070.

A contenere l’incremento contribuiranno l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita e il passaggio al sistema contributivo, con effetti destinati a incidere soprattutto sui lavoratori che matureranno i requisiti nei prossimi decenni.

L’effetto del sistema contributivo

Il progressivo passaggio al sistema contributivo avrà effetti anche sull’importo della pensione di vecchiaia. Con l’uscita delle generazioni che beneficiano ancora del calcolo retributivo, gli assegni saranno determinati sempre più sulla base dei contributi effettivamente versati durante la carriera.

Il meccanismo inciderà soprattutto sui lavoratori più giovani, per i quali carriere discontinue, periodi senza versamenti e retribuzioni contenute possono tradursi in una pensione futura più bassa.

Secondo la Ragioneria generale dello Stato, il sistema contributivo generalizzato, insieme all’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, contribuirà inoltre alla successiva riduzione del rapporto tra spesa pensionistica e Pil. Il dibattito sulle pensioni è sempre in primo piano a livello politico, nei giorni scorsi è stato Matteo Salvini, a Pontida, a lanciare l’appello per superare definitivamente la legge Fornero.