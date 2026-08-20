Pensione settembre 2026, chi riceverà il rimborso del 730: come e da quando controllare il cedolino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A partire dal 20 agosto è possibile visionare il cedolino della pensione di settembre 2026. Si può così scoprire se si riceverà il rimborso del 730. Il documento è consultabile sul sito dell’Inps, utilizzando il servizio dedicato con l’accesso tramite identità digitale. Per scoprire se si riceverà il rimborso del 730 nella pensione di settembre, si può anche fare richiesta a un ufficio sul territorio per consultare il proprio cedolino.

Online il cedolino della pensione di settembre

È online il cedolino della pensione di settembre 2026. A partire dal 20 agosto è infatti possibile visionare il documento. Dalle prime ore della mattina ci potrebbe essere attesa per la visualizzazione del proprio cedolino, ma nel corso della giornata tutti i pensionati dovrebbero poter accedere al documento.

Questo è utile per conoscere il netto della pensione, quindi quanto effettivamente accreditato, ma anche le singole voci che hanno determinato l’importo.

Importanti per il mese di settembre sono Irpef, addizionali, ma soprattutto conguagli, recuperi, rimborsi e altre trattenute.

Rimborso 730: chi lo riceve

Sul cedolino della pensione di settembre è da controllare bene la voce che riguarda il rimborso 730. I pensionati che hanno presentato il modello, e dal quale risulta un credito da rimborsare, dovrebbero riceverlo proprio a partire dalla pensione di settembre.

Non tutti però lo riceveranno a settembre. Infatti il rimborso viene accreditato sulla pensione il mese successivo alla trasmissione della dichiarazione. Quindi chi lo ha trasmesso nelle prime settimane di luglio lo potrà ricevere a settembre.

Ricordiamo che il rimborso deriva da detrazioni relative a spese mediche, familiari a carico, interessi passivi del mutuo, spese scolastiche o altri oneri detraibili integrati nella dichiarazione dei redditi.

Pensioni settembre: calendario pagamenti

Una volta controllato quanto arriverà nella pensione di settembre, si può consultare il calendario del pagamento della stessa.

Secondo il calendario Inps, nel 2026 la disponibilità della pensione è a partire da martedì 1° settembre. La data coincide con il primo giorno bancabile del mese, quindi gli accrediti saranno disponibili sia presso Poste Italiane sia negli istituti bancari.

Per chi ritira in contanti, come di consuetudine è previsto uno scaglione per ordine alfabetico:

martedì 1° settembre – cognomi dalla A alla B;

mercoledì 2 settembre – cognomi dalla C alla D;

giovedì 3 settembre – cognomi dalla E alla K;

venerdì 4 settembre – cognomi dalla L alla O;

sabato 5 settembre (solo al mattino) – cognomi dalla P alla R;

lunedì 7 settembre – cognomi dalla S alla Z.