Pensione volontaria con l'aiuto del Tfr, come funziona la proposta di Durigon che sacrifica la liquidazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon insiste sulla possibilità di andare in pensione a 64 anni con 25 anni di contributi sfruttando il Tfr. Sono ormai mesi che Durigon lavora a forme alternative di pensione, al fine di innalzare gli assegni, consapevole del fatto che presto una massa di lavoratori potrebbe andare incontro a pensioni “da fame”, come ebbe a dire senza troppi giri di parole.

Pensione volontaria a 64 anni con il Tfr

Il sottosegretario in quota Lega intende estendere la possibilità volontaria di andare in pensione a 64 anni con 25 anni di contributi.

La possibilità è ora prevista per chi ricade nel sistema contributivo. L’idea è di allargare la platea a tutti i lavoratori, quindi anche a quelli che hanno iniziato la loro carriera prima del 1996 e che ricadono nel sistema misto. Il tutto, viene spiegato, su base volontaria.

IPA

A parlarne è lo stesso Durigon, raggiunto dal Corriere della Sera. E qui entrerebbe in gioco la liquidazione con la possibilità, sempre su base volontaria, di usare anche il Tfr presso l’Inps “come rendita per raggiungere la soglia minima di pensione, pari a tre volte l’assegno sociale (1.616 euro), che dà accesso alla pensione a 64 anni”.

Per fare una simulazione, chi a 64 anni d’età e 25 di contributi fosse riuscito a maturare una pensione di 1.300 euro, usando il Tfr come rendita potrebbe aggiungerne altri 400, potendo andare in pensione anticipata con un assegno di 1.700 euro.

Il tutto, viene spiegato, “senza pregiudicare l’eventuale reversibilità della pensione e del Tfr. E con una tassazione agevolata del Tfr trasformato in rendita, come accade oggi ai fondi che godono di un prelievo fiscale minore del Tfr”. Il Tfr, quindi, andrebbe comunque sacrificato.

E il Tfr potrebbe inoltre essere utilizzato per finanziare fondi sanitari per pazienti non autosufficienti “di cui ci sarà sempre più bisogno”, puntualizza Durigon.

Meno pressione sull’Inps

La proposta Durigon punta anche ad alleggerire i conti dell’Inps, che ogni anno paga circa 6,8 miliardi di euro di Tfr a chi va in pensione.

Se passasse la proposta, la pressione sulle casse pubbliche calerebbe perché “l’Inps verserebbe, per esempio, qualche migliaio di euro in più all’anno sulla pensione, invece che 50-70 mila euro di liquidazione”.

Altre iniziative sulle pensioni

La pensione volontaria a 64 anni con l’aiuto del Tfr manderebbe in soffitta Quota 103 (62 anni d’età con 41 di contributi), annuncia Durigon. Opzione Donna, invece, rimarrebbe ma forse con qualche modifica.

Anche il Bonus Giorgetti per chi resta al lavoro anziché andare in pensione anticipata si avvia alla riconferma.