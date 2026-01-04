Pensioni 2026 in ritardo a gennaio, proteste social: quando vengono accreditate e differenza tra poste e banca

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A gennaio 2026 le pensioni arrivano più tardi del previsto, scatenando proteste sui social. La legge prevede che il pagamento di gennaio avvenga il secondo giorno bancabile: con il 1° festivo, chi ha l’accredito in banca deve attendere lunedì 5, mentre alle Poste la disponibilità parte dal 3. Una differenza che pesa su molte famiglie.

Pensioni di gennaio2026: perché l’accredito slitta

Il pagamento delle pensioni di gennaio 2026 è diventato un caso dopo le segnalazioni di molti pensionati che, il 3 gennaio, non vedevano ancora l’accredito sul conto.

La spiegazione è legata alla regola prevista per i pagamenti di inizio anno. In base a quanto riportato da Repubblica, la normativa stabilisce che le pensioni siano pagate il primo giorno bancabile del mese, con un’eccezione proprio per gennaio, quando l’erogazione avviene il secondo giorno bancabile.

Nel 2026 il 1° gennaio è festivo, il 2 gennaio è il primo giorno bancabile e il secondo giorno bancabile cade lunedì 5 gennaio. L’INPS aveva già indicato questa scansione nella circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, citata nell’articolo, ma l’informazione non è arrivata in modo chiaro a tutti i beneficiari.

La differenza tra Poste e banca

La differenza tra chi riceve la pensione tramite Poste e chi la riceve in banca ha alimentato ulteriormente le polemiche. Per chi si appoggia a Poste Italiane la disponibilità risulta dal 3 gennaio, mentre per l’accredito su conto corrente bancario bisogna attendere il 5 gennaio, perché sabato e domenica non sono giorni operativi per le banche.

Nei commenti online il malcontento è palese: “Banche e governo lucrano sui pensionati”, “Cinque giorni di valuta: non deve stare tanto bene l’Inps” e “Chi deve comprare il pane starà a dieta” sono alcuni dei commenti.

Le lamentele si concentrano sul fatto che, dopo le spese delle festività, alcuni giorni senza disponibilità possono pesare su bollette, affitti e spese mediche.

Il calendario per le pensioni

Il calendario dei pagamenti 2026 indica che la differenza tra Poste e banca non riguarda solo gennaio. Situazioni simili si ripeteranno almeno a maggio (Poste il 2, banche il 4) e ad agosto (Poste l’1, banche il 3), con un’attesa più lunga per chi ha l’accredito bancario.

Nel cedolino di gennaio 2026 compare l’adeguamento delle pensioni all’inflazione, pari all’1,4%, che non è però uguale per tutti: chi percepisce una pensione più bassa riceve l’incremento pieno, mentre per gli assegni più alti l’aumento viene ridotto. In pratica, più la pensione è elevata, più la percentuale di aumento diminuisce.

Va però chiarito un punto importante: l’importo che molti vedono a gennaio potrebbe sembrare più alto del normale, ma non è detto che resti così nei mesi successivi. Alcune trattenute vengono infatti recuperate più avanti e possono ridurre l’assegno nei mesi successivi.

Per quanto riguarda gli importi di base, la pensione minima nel 2026 sale a 611,85 euro al mese. Con una maggiorazione straordinaria, l’importo può arrivare a circa 620 euro. L’assegno sociale aumenta invece di circa 12 euro mensili.