Pensioni 2027, novità e quali sono le categorie escluse dal mese in più per lasciare il lavoro

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’Inps ha confermato importanti novità sulle pensioni nel 2027. Dal prossimo anno, in pratica, servirà lavorare un mese in più per andare in pensione e dal 2028 ne serviranno addirittura tre. Per l’assegno di vecchiaia sarà necessario avere raggiunto 67 anni e un mese di età. Ma ci sono eccezioni, che riguardano i lavori usuranti e gravosi.

Pensioni 2027, quali sono le novità

Novità in vista per le pensioni a partire dal 2027, come confermato anche dall’Inps.

A partire dal prossimo anno, infatti, per andare in pensione occorrerà lavorare un mese in più.

Dal 2028, addirittura, saranno tre i mesi di lavoro in più necessari prima di godersi la pensione.

Perché servirà un mese in più per lasciare il lavoro

La Cgil lo aveva già detto espressamente: l’incremento per la pensione di vecchiaia nel biennio 2027/2028 è dovuto alla Legge di Bilancio 2026.

In particolare a causare tutto è stata la Manovra che prevede norme sull’adeguamento dei requisiti per il pensionamento all’aspettativa di vita.

Sempre secondo il sindacato, oltre 55mila lavoratrici e lavoratori che negli ultimi anni hanno aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro rischiano, a partire dal 2027, di ritrovarsi senza reddito e senza contribuzione a causa dell’adeguamento automatico alla speranza di vita.

Cosa serve per andare in pensione nel 2027

Ma in sostanza cosa cambia dal 2027? Per poter andare in pensione di vecchiaia, a partire dal prossimo anno, sarà necessario avere raggiunto 67 anni e un mese di età.

Invece per andare in pensione anticipata occorreranno 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.

Dal 2028 poi sono richiesti ulteriori due mesi di contribuzione. Il trattamento pensionistico anticipato, comunque, decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione di tali requisiti.

Quali sono le categorie escluse

Ci sono comunque delle eccezioni e non tutte le categorie dovranno lavorare un mese in più, nel 2027, e tre mesi in più, nel 2028, per andare in pensione. Quali sono queste categorie?

Chi è impegnato nei lavori usuranti o in attività faticose e pesanti con almeno 30 anni di contributi.

L’eccezione vale anche per chi svolge attività gravose. Chi ha almeno sette anni negli ultimi dieci o sei negli ultimi sette va sempre in pensione a 66 anni e 7 mesi con 30 anni di contributi, mentre chi ha requisiti inferiori deve aspettare i 67 anni ma senza l’incremento legato alla speranza di vita nel biennio considerato.

Per quanto riguarda i lavoratori precoci, chi ha almeno un anno di contributi prima dei 19 anni può andare in pensione con 41 anni di contributi, in caso di disoccupazione, assistenza a familiari con disabilità grave, invalidità elevata o svolgimento di attività gravose.

I lavoratori precoci senza attività gravose devono arrivare a 41 anni e un mese nel 2027 e a 41 anni e tre mesi nel 2028.