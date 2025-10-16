Pensioni a 67 anni addio, aumentano i mesi per tutti tranne per "precoci" e "usuranti"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dal 2027 l’età pensionabile rischia di aumentare. Il Governo starebbe pensando alle soluzione “a scalini” che prevede Un mese in più nel 2027, due mesi in più nel 2028, tre mesi in più dal 2029. L’ipotesi è quindi l’uscita a 67 anni e un mese poi 67 anni e due mesi e così via. Da questa misura restano esclusi solo il 3% dei lavoratori, ovvero i precoci e gli addetti ai lavori usuranti.

L’aumento dell’età pensionabile

L’aumento dell’età pensionabile è legato a un adeguamento previsto per legge sulla speranza di vita certificato dall’Istat.

L’indice è tornato a crescere, imponendo un aggiornamento automatico dei requisiti. Con la legge di Bilancio 2026 il governo sta valutando di introdurre un blocco parziale dell’aumento, limitandolo a determinate categorie di lavoratori.

ANSA

Due pensionati

L’età anagrafica per poter uscire dal mondo del lavoro sale a 67 anni e 1 mese nel 2027 e poi a seguire: 67 anni e 2 mesi l’anno dopo, 67 anni e 3 mesi due anni dopo.

A crescere sono però anche i contributi che consentono la pensione anticipata a prescindere dall’età. Serviranno 42 anni e 11 mesi nel 2027 (41 anni e 11 per le donne), poi 43 anni tondi nel 2028 e 43 anni e 1 mese dal 2029.

Chi potrà beneficiare del blocco

Una deroga a questo allungamento dell’età pensionabile è concesso solo ai lavoratori precoci, ovvero chi ha iniziato a lavorare in giovane età e ha versato molti anni di contributi. Esentati sono poi gli addetti a mansioni usuranti, come turnisti, operai edili, infermieri o lavoratori del settore trasporti e chi avrà già 64 anni compiuti nel 2027, e si troverà a ridosso del pensionamento.

Il blocco totale dell’aumento è stato giudicato troppo costoso per la Manovra 2026 che dispone di un budget complessivo di 18 miliardi di euro.

I precoci possono andare in pensione con 41 anni di contributi, gli occupati in settori di lavoro usurante con 61 anni e 7 mesi di età con 35 di contributi.

Allo studio in manovra ci sarebbe anche un aumento dell’età pensionabile dei militari, premi di produttività tassati all’1% (dal 5% attuale), fondi freschi per la sanità a 2,4 miliardi, taglio Irpef dell’aliquota intermedia dal 35% al 33% fino a 50 mila euro di reddito e tetto per incassare il beneficio massimo del taglio (pari a 440 euro) a 200 mila euro.

L’opposizione dei sindacati

La Cgil ha proclamato una manifestazione nazionale per il 25 ottobre 2025 per difendere il valore delle pensioni, “per la dignità di chi le ha guadagnate lavorando”.

Il sindacato attacca il Governo accusandolo di non aver rispettato le promesse elettorali e i continui slogan sul superamento della legge Monti-Fornero. “Siamo arrivati alla quarta legge di bilancio di questo Governo, che è riuscito nell’impresa clamorosa di peggiorare proprio quella legge tanto criticata”, si legge nel manifesto della mobilitazione del 25 ottobre 2025.

La Cgil segnala che dal 1° gennaio 2025 le pensioni sono più povere a causa della riduzione dei coefficienti di trasformazione, che subiranno un ulteriore taglio nel 2027. Nel biennio 2023-2024, aggiunge che il taglio della rivalutazione ha determinato una perdita complessiva di 60 miliardi per pensionate e pensionati. Tagli che non potranno più essere recuperati. Una perdita fino a 9.000 euro per una pensione netta di 1.700 euro.

Per il sindacato è stata inoltre azzerata la flessibilità in uscita, con un crollo delle pensioni anticipate.