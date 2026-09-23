Pensioni, come cambia l'età per uscire dal lavoro tra 2027 e 2029: le nuove stime sull'aspettativa di vita

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nel 2029 l’età per andare in pensione sarà di 67 anni e 6 mesi, cinque mesi in più rispetto al 2027. È quanto indicano le nuove stime della Ragioneria generale dello Stato, che determinano i nuovi limiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia per effetto dell’allungamento dell’aspettativa di vita. Le tendenze demografiche però incideranno realmente sulle pensioni solo se la politica non interverrà per sterilizzarle, come fatto in passato, l’ultima volta lo scorso anno.

Le stime sulle pensioni di vecchiaia

Si allontana, almeno in teoria, l’età della pensione di vecchiaia per gli italiani. È quanto segnala la Ragioneria generale dello Stato nel suo rapporto annuale sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario.

I cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione.

ANSA

Per effetto dell’allungamento dell’aspettativa di vita, secondo le ultime stime nel 2027 si andrà in pensione a 67 anni e un mese, nel 2028 con 67 anni e tre mesi.

Nel 2029 l’età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e sei mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi.

Anche per la pensione anticipata i requisiti contributivi sono destinati ad aumentare – per gli uomini – a 43 anni e 4 mesi nel 2029 e a 43 anni e 6 mesi ne 2031, con un anno in meno per le donne.

La spesa per le pensioni

Non solo, i cambiamenti demografici faranno anche salire la spesa per le pensioni, in rapporto al Pil, per almeno altri 15 anni.

Secondo le stime della Ragioneria, il picco nel rapporto tra spesa per pensioni e Pil verrà raggiunto nel 2041, quando sarà al 17,1%.

Il costo degli assegni previdenziali resterà invariato per il triennio successivo, per poi iniziare a calare nel 2045.

Questo andamento di crescita, spiega la Ragioneria, è legata principalmente all’aumento del numero di pensionati rispetto a quello degli occupati, “indotto dalla transizione demografica collegata all’ingresso in quiescenza delle generazioni del baby boom”.

Le “sterilizzazioni” del governo sulle pensioni

Le stime della Ragioneria sono basate sulla Legge di bilancio 2026 e sulle ultime stime macroeconomiche disponibili.

L’innalzamento previsto dell’età per andare in pensione sarà reale soltanto senza un intervento della politica che “sterilizzi” gli effetti dell’aumento dell’aspettativa di vita. Come già fatto in passato.

Gli effetti della speranza di vita sulle pensioni era già stati sterilizzati dal primo governo Conte, fino al 2026, e poi dall’esecutivo Meloni con l’ultima Legge di bilancio.

Secondo le attuali regole, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e nel 2028 con 67 anni e tre mesi.