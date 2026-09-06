Pensioni minime, previsto un aumento nel 2027 per perequazione: fino 220 euro in più all'anno. A chi spetta
La rivalutazione degli assegni potrebbe comportare un aumento per le pensioni di importo più basso, quelle minime, nell’anno 2027
Dal 2027 le pensioni potrebbero essere leggermente più alte. La perequazione, ovvero il meccanismo che adegua gli assegni previdenziali all’inflazione, potrebbero comportare un aumento in particolare per le pensioni minime, che potrebbero raggiungere fino a quasi 630 euro al mese.
- Le novità per le pensioni minime
- L’effetto dell’inflazione sugli assegni
- A quanto ammonterà l’aumento
- L'incognita del bonus sulle minime
Le novità per le pensioni minime
Dal prossimo anno le pensioni più basse potrebbero essere soggette a un aumento superiore a quello registrato quest’anno.
Con la rivalutazione degli assegni in funzione dell’andamento dei prezzi, il trattamento minimo Inps passerebbe dagli attuali 611,85 euro a circa 628,98 euro al mese.
Si tratterebbe dunque di un aumento di poco più di 17 euro mensili, pari a circa 222,69 euro in più all’anno su 13 mensilità.
L’effetto dell’inflazione sugli assegni
Nel 2026, segnala il Documento programmatico di bilancio, si stima un’inflazione pari al +2,8%.
A tale aumento dei prezzi, per tutelare il potere d’acquisto dei titolari, risponderebbe la perequazione degli assegni pensionistici.
Se la stima del +2,8%, effettuata da Qui Finanza venisse confermata dall’Istat a fine anno, la perequazione doppierebbe il dato del 2026, pari al +1,4%.
A quanto ammonterà l’aumento
In caso di possesso dei requisiti per ottenere la piena integrazione al minimo, chi percepisce oggi 500 euro al mese di pensione, vedrebbe aumentare l’assegno fino a circa 128,98 euro al mese.
Per le pensioni pari a 550 euro, l’integrazione salirebbe dagli attuali 61,85 euro a circa 78,98 euro, per un assegno complessivo di 629 euro mensili.
Per chi parte da 580 la quota integrativa passerebbe da 31,85 a 48,98 euro. Da 11,85 a 28,98 euro salirebbe l’integrazione delle pensioni da 600 euro.
Infine, l’integrazione arriverebbe a circa 18,98 euro dall’1,85 attuali per le pensioni con partenza da 610 euro.
L’incognita del bonus sulle minime
Nel 2026 è stato previsto un incremento straordinario dell’1,3% sul trattamento minimo ordinario, che è passato da 611,85 a 619,80 euro.
Resta da capire se la maggiorazione straordinaria, in scadenza al 31 dicembre 2026, sarà rinnovata anche per il 2027 con una norma ad hoc da inserire nella Legge di bilancio.
Nel caso in cui la maggiorazione verrà confermata, la pensione minima potrebbe avvicinarsi a 637 euro al mese, con circa 8 euro in più rispetto a quelli previsti dall’effetto della perequazione.