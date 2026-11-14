Pensioni statali, i ritardi nei pagamenti dei Tfs e dei Tfr costano sopra i 10mila euro

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I ritardi dei pagamenti del Tfs e del Tfr ai dipendenti pubblici che scelgono la pensione anticipata porta a una perdita del potere d’acquisto che può superare i 10mila euro. È quanto è emerso dai calcoli dell’Osservatorio Previdenza della Cgil.

I ritardi dei pagamenti di Tfs e Tfr agli statali

Per incassare tutta la propria liquidazione passano quattro anni e tre mesi. In questo lasso di tempo il potere d’acquisto cala fino a una perdita che può superare i 10 mila euro, è l’avviso della Cgil a seguito dei calcoli dell’Osservatorio Previdenza della Cgil.

La legge di Bilancio 2027 affronterebbe il problema soltanto in parte, perché la progressiva accelerazione dei pagamenti riguarda chi lascia il servizio per raggiunti limiti di età, mentre chi va in pensione anticipata ordinaria continuerà ad aspettare fino a oltre quattro anni per ricevere l’intera somma maturata.

Secondo le simulazioni della Cgil, le conseguenze peggiori emergono soprattutto guardando al 2035, quando il nuovo sistema dovrebbe entrare completamente a regime.

I calcoli Cgil su Tfr e Tfs

L’Osservatorio previdenza ha calcolato che, a parità di liquidazione con 150mila euro lordi, un dipendente che lascia il lavoro per limiti di età subirà una perdita di potere d’acquisto di 741 euro, contro i 9.331 euro di chi accede alla pensione anticipata.

La differenza di 8.590 euro non deriva però da un taglio diretto della buonuscita, ma dai diversi tempi nei quali il denaro diventa effettivamente disponibile.

La Cgil ha simulato il caso di un dipendente pubblico andato in pensione anticipata il 31 dicembre 2025, dopo 43 anni di servizio utili ai fini del trattamento di fine servizio.

Con una liquidazione lorda di 80mila euro, la perdita stimata dall’Osservatorio è di 4.837 euro. Sale a 6.238 euro per una buonuscita di 100 mila euro, a 7.977 euro per 120 mila euro e arriva a 10.586 euro quando il trattamento maturato raggiunge 150 mila euro.

In quest’ultimo caso, il lavoratore incassa nominalmente tutta la somma, ma il valore reale delle rate, riportato alla data del pensionamento, scende secondo i calcoli sindacali a circa 139.414 euro.

Perché si perde potere d’acquisto

Per chi lascia volontariamente il pubblico impiego avendo maturato i requisiti della pensione anticipata ordinaria, continua ad applicarsi, in linea generale, un differimento di 24 mesi, al quale possono aggiungersi altri tre mesi per il pagamento.

La prima quota può quindi arrivare dopo 27 mesi, la seconda dopo 39 e la terza dopo 51 mesi dalla cessazione del servizio. Per una liquidazione di 150 mila euro, significa ricevere tre versamenti da 50 mila euro nell’arco di oltre quattro anni. Il problema è che in questo arco di tempo, l’aumento dell’inflazione riduce progressivamente la capacità di acquisto delle somme ancora da incassare.

La perdita stimata dalla Cgil, anche oltre i diecimila euro, è calcolata quindi confrontando ciò che quel denaro avrebbe potuto acquistare al momento del pensionamento con il valore reale delle somme ricevute e ciò che invece potrà comprare successivamente quando la cifra entrerà davvero nelle tasche del pensionato.