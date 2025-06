Pentecoste e alcol a fiumi a Lignano Sabbiadoro, intossicazioni alcoliche gravi: ragazza cade da un lucernario

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 100 operatori di polizia impegnati e diverse denunce il bilancio dell’operazione di sicurezza durante la Pentecoste a Lignano Sabbiadoro. L’evento, che si è svolto nel weekend, ha visto un imponente dispiegamento di forze per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti.

Un dispiegamento di forze senza precedenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione di sicurezza a Lignano Sabbiadoro è stata assicurata da un’ampia collaborazione tra diverse forze dell’ordine. Oltre al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quest’anno si è aggiunto anche il personale dell’Esercito Italiano, impegnato nell’Operazione “Strade Sicure” a Udine. La presenza della Polizia austriaca, proveniente da Vienna, ha ulteriormente rafforzato il dispositivo di sicurezza, insieme al supporto della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro.

Interventi per abuso di alcol

L’evento ha visto un numero significativo di interventi legati principalmente a fenomeni di abuso di bevande alcoliche. Decine di interventi del soccorso sanitario sono stati necessari per gestire casi di intossicazioni alcoliche, alcune delle quali gravi. Un episodio particolarmente serio ha coinvolto una ragazza austriaca, che è caduta da un lucernaio di plastica mentre cercava di scattare delle foto. Fortunatamente, le lesioni riportate non sono state tali da metterla in pericolo di vita.

Denunce e sanzioni

Durante il weekend, le forze dell’ordine hanno denunciato diversi individui per vari reati. Un cittadino italiano è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per manifesta ubriachezza. Un cittadino austriaco è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di declinare le proprie generalità. Inoltre, due cittadini sono stati denunciati per sospetta rapina.

Un impegno straordinario per la sicurezza

Oltre ai 100 operatori impegnati specificamente per la Pentecoste, più di 1.000 operatori di polizia sono stati coinvolti nel weekend per gestire altri eventi significativi nella provincia. Tra questi, i servizi connessi allo svolgimento dei referendum, il concerto di Cremonini a Lignano Sabbiadoro e il passaggio della competizione ciclistica “SuperGiroDolomiti” 2025.

