Pep Guardiola CT dell'Italia con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile per la FIGC

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Nel giorno dell’ufficialità del suo addio alla panchina del Manchester City, dopo 10 anni leggendari e 20 titoli conquistati, il futuro dell’allenatore Pep Guardiola potrebbe incredibilmente incrociare il destino della Nazionale italiana. Fonti vicine al tecnico catalano avrebbero riferito che sarebbe disponibile a discutere un suo possibile incarico come CT azzurro. Un’ipotesi suggestiva che segnerebbe il suo ritorno in Italia dopo le esperienze da calciatore con Brescia e Roma, ma per la FIGC c’è uno scoglio difficilmente aggirabile: l’ingaggio.

Lo stipendio di Guardiola e il confronto con i budget della FIGC

Il primo e più evidente ostacolo alla trattativa è rappresentato dai costi d’ingaggio.

Al Manchester City, Guardiola percepiva uno stipendio monstre da 24,8 milioni di euro lordi a stagione: come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di circa 14 milioni di euro netti più bonus grazie alle aliquote britanniche.

Cifre inarrivabili e fuori mercato per la FIGC, ma non solo: Carlo Ancelotti, CT del Brasile, incassa 10 milioni di euro. In caso di vittoria del Mondiale, riceverebbe un bonus di 5 milioni di euro.

Roberto Mancini, il CT più pagato nella storia della Nazionale, è arrivato a incassare 3 milioni di euro netti a stagione dopo la vittoria di Euro 2020.

L’aiuto degli sponsor

È evidente che la FIGC, da sola, non potrebbe mai coprire l’ingaggio di Guardiola.

L’eventuale proposta passerebbe quindi dal supporto degli sponsor: nella storia della Federazione c’è il precedente di Antonio Conte, con un’azienda che coprì circa la metà dei 4,1 milioni di euro chiesti dall’attuale allenatore del Napoli (tra l’altro uno dei possibili successori di Gattuso).

Nel caso di Guardiola, secondo la Gazzetta dello Sport si chiederebbe aiuto anche a Puma, marchio che sponsorizza la Nazionale azzurra e di cui lo spagnolo è global ambassador ufficiale.

Il nodo politico in Federcalcio e le prossime tappe

Ci sono diversi “ma” all’orizzonte, oltre all’aspetto finanziario.

Il primo riguarda la presidenza della FIGC: Gabriele Gravina è dimissionario, le elezioni che porteranno alla scelta del suo successore si terranno il 22 giugno.

Gli sfidanti sono Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, con quest’ultimo che sembrerebbe favorito: nel suo programma, però, la parola sostenibilità appare 29 volte. Difficile che l’eventuale ingaggio di Guardiola rientri in questo principio, al contrario di figure come Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Chi conosce bene Guardiola, ossia l’ex ct della Spagna e attuale allenatore del Paris Saint Germain, Luis Enrique, si è detto scettico: “Quando allenavo la Nazionale mi sono sempre chiesto se avesse voglia di fare il ct. Non credo accadrà con l’Italia, ma non possiamo escluderlo del tutto”, ha dichiarato a Movistar Plus.

Il secondo ostacolo è figlio di una dichiarazione dello stesso Guardiola, pronunciata a maggio 2025, un anno fa: “Dopo il mio contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa“, aveva detto a ESPN Brasil. Certo è anche che l’impegno che richiede una Nazionale è sicuramente più diluito rispetto a quello quotidiano di un club.

Il terzo ostacolo è il rapporto con la FIGC in quanto istituzione. Nel settembre 2025, alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League, in un’intervista a Sky Sport aveva ricordato un episodio accaduto ai tempi in cui era un giocatore del Brescia: “Carlo Mazzone (l’allenatore di allora, ndr) mi ha anche sostenuto in un momento di difficoltà, quando tutti gli stranieri arrivati quell’anno in Italia sono stati accusati di doping. Ma il problema era a Milano, un centro sportivo che ha truffato: noi eravamo lì e siamo stati beccati. Sette anni dopo mi hanno assolto, magari un giorno la Figc mi chiederà scusa, ma so che non succederà…”.

Il riferimento è al campionato 2001-02, il primo di Guardiola in Serie A: risultò positivo al nandrolone nelle sfide col Piacenza (21 ottobre 2001) e Lazio (4 novembre 2001), venendo squalificato 4 mesi.

Nel 2005 arrivò anche una condanna in primo grado a 7 mesi di reclusione con la condizionale, legata a quelle positività che si sarebbero poi rivelate infondate: nell’ottobre 2007, a distanza di diversi anni, la Corte d’Appello di Brescia accolse il ricorso dell’allenatore, assolvendolo con formula piena “perché il fatto non sussiste”.