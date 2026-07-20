Pep Guardiola CT dell'Italia di Malagò, Maldini e Leonardo con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia il tecnico

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Pep Guardiola nuovo CT dell’Italia di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo? Il nuovo presidente della Figc, eletto dopo la disastrosa gestione Gravina, ha subito chiamato a sé l’ex capitano del Milan, che a sua volta ha scelto il brasiliano come advisor. Entrambi sarebbero volati a Barcellona per convincere l’allenatore catalano a sedersi sulla panchina azzurra, proprio nei giorni in cui due altri grandi tecnici come Zinedine Zidane e Jurgen Klopp hanno accettato la corte di Francia e Germania. Il nodo principale è lo stipendio, dato che Guardiola viaggia a cifre incredibili: ma l’ingaggio potrebbe essere coperto anche da Puma, sponsor della Nazionale ma anche di Guardiola, che ne è global ambassador ufficiale.

Il viaggio di Maldini e Leonardo a casa Guardiola

A lanciare la bomba ci ha pensato Sky Sport, secondo cui Maldini e Leonardo avrebbero provato a convincere Pep Guardiola nel weekend appena trascorso, culminato col successo di una Spagna resa grande anche – indirettamente – dal tecnico catalano, che dal 2008 al 2012 ha cambiato non solo il Barcellona, ma anche il calcio, a colpi di tiki-taka.

Un cambio di paradigma che ha permesso alla Spagna di vincere due Europei di fila (2008-2012) intervallati da un Mondiale (2010), il primo della sua storia.

A distanza di 16 anni, la Roja è tornata a trionfare con capitan Rodri, plasmato da Guardiola al Manchester City.

Insomma, la Figc si è innamorata dell’allenatore – attualmente libero – e vuole provare a fare di tutto per prenderlo (compreso l’asso nella manica, ossia Paolo Maldini, convinto da Malagò a diventare direttore tecnico e amico personale di Guardiola), mettendo in sordina le alternative da Roberto Mancini ad Antonio Conte, fino ad Andrea Pirlo.

Del resto, anche Malagò a SkySport24 ha dichiarato, lunedì 20 luglio, che oltre a Mancini e Pirlo “Ci possono essere anche altri nomi come possibile ct. Ammesso che ci sia l’interesse di un grande allenatore (Guardiola, ndr), non sappiamo che richieste può avere e quanto può pesare sul nostro bilancio. Inoltre ieri in finale c’erano due allenatori come Scaloni e De La Fuente, che non avevano un pedigree pazzesco e che hanno ereditato panchine pesanti da grandi ct”.

Lo stipendio di Guardiola e il confronto con i budget della FIGC

L’ostacolo principale è ovviamente l’ingaggio.

Al Manchester City, Guardiola percepiva uno stipendio monstre da 24,8 milioni di euro lordi a stagione: come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di circa 14 milioni di euro netti più bonus grazie alle aliquote britanniche.

Cifre inarrivabili e fuori mercato per la FIGC: basti pensare che il CT più pagato nella storia azzurra è stato Roberto Mancini, arrivato a incassare 3 milioni di euro netti a stagione dopo la vittoria di Euro 2020.

L’aiuto degli sponsor: occhi su Puma

La FIGC, da sola, non potrebbe mai coprire l’ingaggio di Guardiola: ma una delle frecce all’arco di Malagò è rappresentata da Puma, sponsor della Nazionale ma anche di Guardiola, che ne è global ambassador ufficiale.

L’eventuale proposta passerebbe quindi dal supporto dell’azienda: nella storia della Federazione c’è il precedente di Antonio Conte, con un marchio che coprì circa la metà dei 4,1 milioni di euro chiesti dall’ormai ex allenatore del Napoli.

Le parole di Guardiola nelle scorse settimane

Chi conosce bene Guardiola, ossia l’ex ct della Spagna e attuale allenatore del Paris Saint Germain, Luis Enrique, alcune settimane fa si era detto scettico: “Quando allenavo la Nazionale mi sono sempre chiesto se avesse voglia di fare il ct. Non credo accadrà con l’Italia, ma non possiamo escluderlo del tutto”, ha dichiarato a Movistar Plus.

Lo stesso Guardiola, a maggio 2025, quindi poco più di ujn anno fa, aveva dichiarato a ESPN Brasil che “dopo il mio contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa“. Certo è anche che l’impegno che richiede una Nazionale è sicuramente più diluito rispetto a quello quotidiano di un club.

A maggio 2026, alla vigilia dell’ultima partita del Manchester City contro l’Aston Villa, aveva detto che “Non allenerò per un po‘, altrimenti sarei rimasto qui. Devo fare un passo indietro. Ora ho bisogno di respirare un po’ e rilassarmi, starò fuori un po’. Non si tratta di dieci anni, a parte sei mesi trascorsi a New York, ma di 17-18 anni, con tutti che mi chiedevano ogni tre giorni di fare il triplete e di vincere la Premier League”.

Da non dimenticare il rapporto con la FIGC in quanto istituzione. Nel settembre 2025, alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League, in un’intervista a Sky Sport aveva ricordato un episodio accaduto ai tempi in cui era un giocatore del Brescia: “Carlo Mazzone (l’allenatore di allora, ndr) mi ha anche sostenuto in un momento di difficoltà, quando tutti gli stranieri arrivati quell’anno in Italia sono stati accusati di doping. Ma il problema era a Milano, un centro sportivo che ha truffato: noi eravamo lì e siamo stati beccati. Sette anni dopo mi hanno assolto, magari un giorno la Figc mi chiederà scusa, ma so che non succederà…”.

Il riferimento è al campionato 2001-02, il primo di Guardiola in Serie A: risultò positivo al nandrolone nelle sfide col Piacenza (21 ottobre 2001) e Lazio (4 novembre 2001), venendo squalificato 4 mesi.

Nel 2005 arrivò anche una condanna in primo grado a 7 mesi di reclusione con la condizionale, legata a quelle positività che si sarebbero poi rivelate infondate: nell’ottobre 2007, a distanza di diversi anni, la Corte d’Appello di Brescia accolse il ricorso dell’allenatore, assolvendolo con formula piena “perché il fatto non sussiste”.