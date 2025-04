Peppa Pig avrà una sorellina, ma i dazi di Trump alla Cina spaventano l'azienda: merchandising a rischio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Peppa Pig, la protagonista dell’omonimo cartone animato trasmesso in Italia su Rai Yoyo e amatissimo dai più piccoli, avrà una sorellina. Intanto, però, i dazi imposti da Donald Trump alla Cina mettono a rischio il merchandising dello show. Character Group, produttore di popolari marchi per bambini tra cui proprio Peppa Pig, ha ritirato le sue previsioni annuali.

In arrivo una sorellina per Peppa Pig

Dopo l’annuncio della gravidanza di Mamma Pig arrivato lo scorso 27 febbraio, è stato svelato il sesso del nascituro: Peppa Pig e George avranno una sorellina. L’episodio con lo speciale gender reveal andrà in onda sabato 3 maggio sul canale Youtube di Peppa Pig.

Le avventure della simpatica maialina e della sua famiglia sono tradotte in oltre 40 lingue e sono trasmesse in 180 Paesi. In Italia il cartone animato è arrivato nel 2008. È la serie più amata dai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

I dazi di Trump mettono a rischio il merchandising di Peppa Pig

L’azienda britannica Charachter Group, produttrice di popolari marchi per bambini come Peppa Pig, Teletubbies e Tartarughe Ninja, ha deciso di ritirare le sue previsioni annuali alla luce dei possibili effetti nella seconda metà dell’anno dei dazi statunitensi decisi da Donald Trump nei confronti della Cina.

Character Group, nonostante i dazi, prevede di restare redditizio nell’attuale anno finanziario. L’azienda annovera tra i suoi mercati principali il Regno Unito e la Scandinavia. Nel 2024 le vendite negli Usa hanno rappresentato circa il 20% del fatturato dell’azienda. Nella sua relazione annuale del 2024, l’azienda ha spiegato che, per mantenere prezzi competitivi, esternalizza le sue attività di produzione in Cina.

Qual è il giro d’affari attorno a Peppa Pig

I dati più recenti sulle vendite del franchise Peppa Pig risalgono al 2022 e ammontano a 1,7 miliardi di dollari.

Benjamin Burroughs, professore associato di media emergenti all’Università del Nevada, ha spiegato a Fortune che Peppa Pig è ormai diventato “un marchio potente con una propria linea di giocattoli, gadget, accessori e persino parchi a tema”.

Il primo parco a tema di Peppa Pig ha aperto in Florida, dentro Legoland, nel 2022. Nel 2027 è prevista l’apertura a Shanghai del più grande parco tematico di Peppa Pig al mondo.