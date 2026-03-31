Peppe Iodice, l’intervista al comico al cinema con Mi batte il corazon: “Il meglio deve ancora venire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che arrivano al successo presto, quasi senza accorgersene. E ce ne sono altre che ci arrivano tardi, dopo anni passati a fare chilometri, serate, piazze, piccoli teatri, televisioni locali, palchi improvvisati e lunghi periodi in cui tutto sembra fermo. Peppe Iodice appartiene a questa seconda categoria. E forse è proprio per questo che oggi, nel momento più alto della sua carriera, appare diverso da tanti altri. Più consapevole. Più prudente. Più vero. Perché quello che Peppe Iodice sta vivendo non ha il sapore dell’esplosione improvvisa, ma quello di qualcosa che si è costruito lentamente, pezzo dopo pezzo, spettacolo dopo spettacolo, fallimento dopo fallimento. Oggi Peppe Iodice è il fenomeno del momento, il nome di cui tutti parlano, il protagonista di un successo che pochi si aspettavano in queste proporzioni. Mi batte il corazon, il film che lo vede protagonista, sta ottenendo risultati sorprendenti, soprattutto al Sud, dove il passaparola si è trasformato in un piccolo caso cinematografico. Eppure, parlando con lui, si ha la sensazione che il successo sia quasi la parte meno interessante della storia. Perché dietro il momento professionale c’è qualcosa di molto più profondo: c’è un uomo che sta facendo i conti con il tempo che passa, con la paura di invecchiare, con la morte, con il senso della vita, con il bisogno di lasciare qualcosa che resti. C’è un uomo che racconta di aver vissuto un periodo in cui si svegliava con un nodo in gola, pensando continuamente alla fine, e che proprio da quella paura ha costruito il film più importante della sua vita. Forse è questo che rende Peppe Iodice così vicino alle persone in questo momento. Non soltanto il fatto che faccia ridere. Non soltanto il talento comico, la battuta, il dialetto, la capacità di stare sul palco. Quello che arriva è soprattutto il senso di verità. La sensazione che dietro il personaggio pubblico ci sia qualcuno che non sta recitando una parte, ma che sta mettendo in scena le proprie fragilità, i propri dubbi, i propri fantasmi. In un tempo in cui molti personaggi pubblici sembrano costruiti, levigati, perfetti e sempre uguali a se stessi, Peppe Iodice colpisce proprio perché non prova a sembrare diverso da quello che è. Parla della depressione leggera che si portava dentro da sempre, della fatica, del bisogno di essere amato, del rapporto con la moglie e con le figlie, della paura di non essere abbastanza, della rabbia per le occasioni perse e della convinzione di essere arrivato nel posto giusto soltanto ora. E allora questa per Virgilio Notizie non è soltanto un’intervista a un attore o a un comico nel momento più felice della sua carriera. È il racconto di un uomo che, a cinquant’anni, sembra aver capito che cosa conta davvero. Che il successo da solo non basta. Che il consenso è importante, ma non riempie i vuoti. Che ridere può essere una forma di salvezza. E che forse, dopo anni passati a rincorrere qualcosa senza sapere bene cosa fosse, oggi Peppe Iodice ha finalmente trovato il suo posto nel mondo.

In che momento si trova oggi Peppe Iodice?

“Di consapevolezza, in cui alcuni cerchi si stanno chiudendo, certi nodi stanno venendo al pettine e alcuni sogni si stanno realizzando: è come se le energie si stiano incanalando nella direzione giusta. Per questo, direi che è un buon periodo. Ho la sensazione che il mio percorso di maturazione stia procedendo bene, in modo coerente. Parlo prima di tutto della mia crescita come uomo e poi, di conseguenza, di quella artistica… anzi, artistica no, professionale”.

Perché ha cambiato parola? “Artista” non le piaceva?

“Mi sembra sempre eccessiva quando viene usata. Ho fatto e continuo a fare molti spettacoli dal vivo. In quel contesto la parola viene usata quasi automaticamente: ‘l’artista che dice’, ‘l’artista quando arriva’. Però mi sembra sempre un po’ abusata. Preferisco essere prudente. Ho sempre l’impressione che gli artisti con la ‘a’ maiuscola siano altri: ragione per cui scelgo non attribuirmela da solo. Quando lo usa qualcun altro, tendo a schermirmi un po’, però lo accolgo volentieri perché mi fa piacere”.

Chi è per lei l’Artista?

“Istintivamente direi qualcuno di immortale, qualcuno che resta nel tempo, che realizza opere talmente grandi da lasciare un segno duraturo. Poi, in realtà, so che non è esattamente così. So che artista è chi possiede una forte componente creativa e riesce a esprimere al massimo ciò che ha dentro. Però, cercando di rispondere fino in fondo, non so chi sia un artista. Probabilmente considero tali coloro che sono rimasti nella memoria collettiva negli anni, nei secoli. Oppure quelli che riescono a emozionarmi profondamente”.

A proposito di emozione: in un mondo in cui, soprattutto i comici, tendono a portare al cinema le proprie maschere e i propri sketch, ripetendoli all’infinito, lei sceglie invece di interpretare nel film Mi batte il corazon un personaggio che fa ridere ma che ha anche un cuore enorme. Quanto c’è di Iodice in Iovine?

“Tantissimo. Quasi si sovrappongono, al punto che faccio fatica a distinguere dove finisco io e dove comincia Iovine. In realtà, Iovine assomiglia molto a Iodice. Mi sembrava quasi naturale chiamarlo proprio Iodice, ma Iovine è un cognome che uso spesso quando gioco, magari fingendo persino di non ricordare il mio. Dentro quel personaggio c’è moltissimo di me, in profondità, perché la storia nasce da un’esigenza molto personale: raccontare un percorso e provare a capire che cosa ci sia dopo. Naturalmente ho cercato di farlo con la mia chiave, con l’unico strumento che sento di possedere, cioè provare a far ridere. Ma volevo farlo con sincerità e autenticità. In questi giorni qualcuno mi ha detto che è un film onesto e questa definizione mi piace molto, perché credo sia reale. È un film che nasce da una verità profonda che ho dichiarato apertamente ai miei amici co-sceneggiatori, Francesco Burzo e Marco Critelli, e al regista Francesco Prisco. Loro sono stati bravissimi a diventare complici di questa esigenza e a proteggerla”.

Da dove nasce l’esigenza di interrogarsi su ciò che c’è dopo?

“Quando ho compiuto cinquant’anni, o forse anche poco prima, mi è arrivata addosso una sorta di ossessione. Ho iniziato a pensare continuamente alla morte, quasi in ogni momento della giornata. Non era una sensazione del tutto nuova, perché sono sempre stato una persona che, dall’esterno, poteva sembrare superficiale o molto solare, ma che in realtà si svegliava triste con una certa frequenza: un giorno sì e uno no, oppure ogni tre giorni. Poi, avvicinandosi il compleanno, quella sensazione è diventata costante. Mi svegliavo ogni mattina con un nodo in gola e per me era insopportabile. Non avevo ancora intrapreso un vero percorso interiore e quella sensazione mi sembrava sgradevole, quasi assurda: svegliarmi già triste, appena aperti gli occhi, perché pensavo a qualcosa che non avevo mai preso in considerazione. Non avevo mai messo in conto la possibilità di morire anch’io. Pensavo che fosse qualcosa che riguardasse soltanto gli altri. A quel punto ho deciso di condividere tutto questo con i miei due autori teatrali, Burzo e Critelli. Insieme abbiamo scritto Ho visto Maradona, che poi è diventato il punto di partenza di Mi batte il corazon. Nel frattempo, ho fatto anche un percorso interiore personale, che mi è stato utilissimo per realizzare il film, interpretarlo e scriverlo insieme agli altri. Tutto questo, però, è accaduto mentre continuavo a vivere nel caos totale della mia vita. Non mi sono chiuso in un eremo e non sono andato su una montagna a riflettere. Continuavo a fare spettacoli, a lavorare a Stasera tutto è possibile e a essere sempre in giro, immerso nel disordine più assoluto. Eppure, stare in una bara per centotrenta repliche, o entrarci nella scena della chiesa che si vede nel film, per me è stato come liberarmi di quella sensazione. Oggi non ho più quel tipo di nodo in gola. Ho capito che, quando succede una cosa del genere, bisogna attraversarla. Non bisogna opporsi a quella sensazione, perché appartiene a noi. Bisogna accettarla e provare a capire da dove nasce”.

Terapeutico?

“Prima lo spettacolo e poi il film sono stati terapeutici soprattutto per me. Ma non solo. Mi stanno arrivando messaggi molto forti. Poco fa ne leggevo uno di un ragazzo che mi raccontava di vivere un momento di grande crisi, di avere molta paura della morte e di soffrire di attacchi di panico. Mi scriveva di essere andato a vedere il film e di essersi sentito meglio. Per me è qualcosa di sorprendente: quando l’ho letto, ho pensato che forse eravamo riusciti a realizzare qualcosa di importante. Molti mi scrivono messaggi simili e questo mi emoziona profondamente. Naturalmente la mia prima intenzione resta quella di far ridere, perché sono un comico e faccio questo mestiere. La mia esigenza più forte è vedere la gente ridere. Però sono anche un uomo con una certa età, una sua maturazione e una sua sensibilità. E allora mi dà soddisfazione riuscire a esprimere anche un sentimento profondo, un pensiero autentico, un pensiero autentico”.

Mi ritrovo molto in questi pensieri. Ho quarantasette anni, sono vicino a quella fase della vita e qualche domanda me la sono posta anch’io. Prima vedevo la vita come una salita, poi a un certo punto la si percepisce come una discesa e si comincia a fare qualche calcolo.

“Sì, si pensa che il primo tempo sia finito e che il secondo sia già iniziato. Mi auguro di essere ancora all’inizio di questa seconda parte, ma potrebbe anche non essere così. Si fanno dei conti. Poi è chiaro che la vita è quella e bisogna apprezzarla per ciò che si sta vivendo. Però, il primo impatto è terrificante: rendersi conto di essere arrivati a un punto in cui molto è già stato fatto. Ci sentiamo ancora tutti ragazzi e allora ci si chiede come sia possibile essere arrivati a questo punto. Fortunatamente questa fase l’ho superata. Devo dire anche grazie all’aiuto di mia moglie, che in questo è preziosa, perché sa prendersi cura delle persone. Ho fatto un buon lavoro su me stesso e quella fase di terrore è andata: ora la sto accettando. Quando rivedo il film penso a quanto tempo sia passato da quando mi sentivo così. Siamo riusciti a realizzare qualcosa di molto sincero: quando mi si dice che nel film c’è tanto cuore, accolgo questa osservazione e la condivido, perché c’è. Sono contento perché ci abbiamo messo tutto noi stessi. Anche la produzione è molto particolare: i produttori sono due figli d’arte, Alessandro e Andrea, il cui padre era Enzo Cannavale. Il tutto è frutto di una vera bottega artigianale, come quelle che ormai esistono sempre meno. Noi sembriamo un piccolo negozio, non un supermercato, ma un posto in cui probabilmente si trovano prodotti buoni, autentici, senza polifosfati aggiunti”.

Ufficio stampa: Alessandro Savoia

Ha citato sua moglie. In questo film compaiono anche le sue figlie. È una scelta legata al tema dell’importanza della famiglia?

“Le dico tutta la verità: non le ho volute io. Anzi, ero molto scettico. La più grande, Sofia, a un certo punto mi disse di aver letto di nascosto la sceneggiatura sul computer e di aver visto che c’erano due figlie che si chiamavano Sofia e Gloria. Mi disse che non sapeva se Gloria volesse farlo, ma che lei voleva interpretare Sofia. Le risposi che non era uno scherzo e che non mi aveva mai detto di voler fare questo mestiere. Le chiesi perché avrebbe dovuto farlo proprio lei. Poi si è iscritta, all’improvviso, a un corso e a una scuola di cinema. Questa idea mi spaventava molto: per come sono fatto, l’idea di mettere mia figlia in un mio film è qualcosa che faccio fatica ad accettare. Mia moglie mi disse però che non potevo sapere se questa intenzione nascesse da una passione autentica o da una vera predisposizione, e che forse stava semplicemente scoprendo qualcosa di sé. Il regista Francesco Prisco, che è mio amico da trent’anni e quindi quasi uno zio per Sofia e Gloria, propose allora di fare un provino: in realtà non aveva mai pensato ad altre attrici, perché poi mi ha confessato che, per lui, non potevano che essere Sofia e Gloria a interpretare le mie figlie. A quel punto ho fatto un passo indietro e ho detto che, essendo lui il regista, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità della scelta. Naturalmente, quando hanno recitato e, a detta di molti, sono state molto brave, sono stato orgoglioso e felice. Però non mi attribuisco alcun merito. Il merito è tutto di Prisco e di mia moglie”.

La figura di sua moglie nel film, interpretata da Ivana Lotito, è molto vicina alla realtà…

“Sì. Mia moglie si chiama Elisa Caruso e, per pudore, nel film l’ho chiamata Elisa Carrisi, ma siamo molto vicini alla realtà. È laureata in inglese e sanscrito e insegna inglese al liceo. La scena della conferenza in cui il mio personaggio muore è ispirata a una situazione reale: quando eravamo fidanzati, andai con lei a una conferenza sul sanscrito a Siena. Eravamo insieme da poco, quindi non potevo certo dire che mi annoiavo. Dovevo mostrare interesse. In realtà non capivo nulla e mi annoiavo tantissimo. Ero esattamente come Iodice: non sono morto per miracolo, ma avevo il suo stesso interesse. Se ci penso, quell’esperienza mi ha dato molti spunti, anche per un pezzo sugli intellettuali a Zelig”.

La risposta del pubblico l’ha sorpresa? La prima settimana a Napoli è stata incredibile e nella seconda state continuando a crescere. Per un piccolo film e con ottanta copie, certi numeri sono un’impresa.

“In parte sì, ma in parte me l’aspettavo. So che il pubblico, soprattutto quello della mia terra, mi vuole bene e me lo dimostra continuamente, ogni giorno. Tra l’altro vivo molto il rapporto con la gente: non mi chiudo mai. Sto sempre per strada, sempre in mezzo alle persone, anche perché penso che chi scrive e cerca di raccontare il proprio tempo debba tra la gente, altrimenti non capisce nulla: le cose cambiano giorno dopo giorno e, se non le si percepisce e non le si vive, non si riuscirà mai a raccontarle davvero. Quindi, avevo intuito che ci fosse un affetto enorme nei miei confronti… Quello che mi ha colpito, però, è stato vedere che, dopo qualche giorno, Mi batte il corazon ha cominciato a piacere sempre di più: è questo che mi ha stordito. Quando fai un film, soprattutto se è la prima volta che interpreti il protagonista, all’inizio hai delle certezze. Le hai mentre lo stai girando. Poi, appena finisci, arrivano tutti i dubbi del mondo. A un certo punto non riesci più a essere obiettivo: realizzare che stia piacendo, per me è stato folgorante. Mi arrivano messaggi ogni minuto e sono tutti entusiasti. Anche gli haters, che con me sanno essere anche molto cattivi, questa volta non riescono a dire nulla. E questo mi rende felice. Tenga presente che da undici giorni siamo il primo film in Italia per media copie, perfino davanti ai film americani. E non di poco: parliamo del triplo, del quadruplo. Per me, è qualcosa di sorprendente. È una vera impresa che siamo riusciti a compiere come squadra, perché sono convinto che da soli non si vada da nessuna parte. In tutte le cose che faccio c’è sempre una squadra. Per questo oggi mi sento stordito, confuso, ma naturalmente anche felicissimo”.

La squadra degli attori sembra molto particolare. Tolta Ivana Lotito, che ha un percorso più televisivo e cinematografico, gli altri arrivano quasi tutti dal teatro, dalla comicità o da percorsi differenti. Penso a Maria Bolignano, a Gianni Ferreri, a Ivan Castiglione… Era una scelta voluta?

“Direi una bugia se dicessi che era un progetto preciso fin dall’inizio. Però sì, era un desiderio che avevo. Volevo due cose: attori bravi e gente con cui andare d’accordo. Per quanto riguarda la bravura, per me molti degli attori migliori arrivano dal teatro, perché il teatro non perdona: lì o sei bravo oppure no. Non mi interessava la scorciatoia del nome televisivo inserito solo per attirare pubblico. Sapevo che si trattava di un progetto mio e che, eventualmente, il primo richiamo dovevo essere io: quello che mi interessava era, quindi, la qualità degli interpreti. Per questo avevo imposto una regola precisa: attori bravi e basta. Mai arrangiarsi con qualcuno perché costa meno, perché è più disponibile o perché ha un nome conosciuto. L’altra esigenza importante era circondarmi di gente con cui condividere questo attimo speciale della mia vita. Tenga presente che il novanta per cento del cast è composto da amici molto stretti. Antonio Milo è il mio testimone di nozze e io sono il suo. Francesco Procopio è uno dei miei amici più cari da sempre. Maria Bolignano è una carissima amica: andiamo in vacanza insieme, usciamo insieme. Francesco Mastandrea è il mio compagno di avventure di sempre. Ivan Castiglione è un mio amico da trent’anni. Ma anche Prisco, il regista, è mio amico da trent’anni. E con Burzo e Critelli ormai siamo inseparabili da dieci o quindici anni. Più che un cast, era una comitiva, una famiglia. Non riesco a lavorare con chi fa il divo e crea tensioni. Mi rovina il piacere del lavoro. E non volevo che accadesse, perché girare questo film era un’esperienza talmente bella e straordinaria che desideravo condividerla con chi stessi bene. Per esempio, Yari Gugliucci non lo conoscevo bene, però sin da subito mi ha ‘fatto sangue’, come si dice a Napoli: mi ha trasmesso subito una sensazione positiva. Ho molto intuito con le persone, forse più ancora che con gli artisti. Poi Yari si è rivelato anche un grandissimo attore, ma avevo capito subito che era una bella persona”.

Amici e lavoro?

“Erano semplicemente perfetti per il ruolo. Chi altro se non Maria per Ida? Antonio era il professore giusto. Procopio era l’amico del cuore giusto, anche perché tra noi c’è una complicità enorme. Sul set ci siamo divertiti moltissimo. Il nostro grande timore era esagerare. Siccome veniamo dalla comicità, avevo paura di caricare troppo i personaggi. Per questo, a volte, facevamo il contrario: rimanevamo molto trattenuti, molto misurati. A quel punto il regista ci chiedeva se stessimo facendo un film d’autore oppure qualcos’altro. E io ero contento quando succedeva, perché preferivo questo piuttosto che sentirmi dire che stavo esagerando o che stavo trasformando il personaggio in una macchietta. Mi piaceva la sensazione di stare recitando. Quasi sussurravo. A me piace molto la battuta detta quasi tra i denti, quella su cui non si insiste troppo. La si dice perché piace a chi la pronuncia. E ho visto che spesso sono proprio quelle battute a far ridere di più”.

Se dovessi chiederle quando la comicità è entrata nella sua vita e in che modo, che cosa risponderebbe?

“La comicità non è qualcosa che entra o esce. La comicità c’è. La si ha dentro. Mio padre Mario era un uomo molto comico. Non faceva l’attore, ma era una persona che faceva ridere naturalmente. Quindi, quella propensione l’ho ereditata sicuramente da lui: è innegabile che tutto derivi da lì. Forse era Villaggio a dire che la comicità è quasi una questione genetica, una sorta di patologia che ci si porta dietro. Qualsiasi situazione la si guarda sempre in quella direzione, con l’obiettivo di far ridere. Per chi fa questo mestiere, il vero piacere è la risata. Nemmeno l’applauso vale quanto una risata, perché l’applauso può essere anche di cortesia, può nascere da altre dinamiche. La risata, invece, no: non si può ridere in modo falso. Però, devo dire che un applauso che ho gradito immensamente è quello che arriva alla fine di Mi batte il corazon. Per me è qualcosa di incredibile, perché vado spesso al cinema e difficilmente mi è capitato di vedere applausi alla fine di una proiezione, magari in un martedì qualsiasi, in una sala di provincia. Invece con questo film succede quasi sempre”.

Ha usato il passato: suo padre non c’è più?

“È morto nel 2009“.

C’è qualche parte della sua comicità riconosce oggi in sé?

“Sì, penso soprattutto a quella capacità che a Napoli si definisce ‘sfottere’: il cogliere al volo i tic, i difetti e le particolarità di una persona, capirli immediatamente, intuirli. Quella era proprio una sua caratteristica. Credo di aver preso questa capacità da lui e forse di averla affinata. Probabilmente mi ha aiutato anche il fatto di aver studiato un po’, di aver letto, di aver cercato di capire quale fosse la mia strada. Forse sono riuscito ad allenare la lucidità e la capacità di guardare lontano, che lui magari non aveva, anche perché viveva in un’altra epoca. Era un tempo molto concreto, in cui non si poteva pensare di fare l’attore, soprattutto al Sud. Era troppo rischioso, significava mettere in pericolo la famiglia. Lui era un tradizionalista. Io invece, a un certo punto, anche se non è stato semplice, ho smesso di preoccuparmi del giudizio degli altri e ho fatto quello che desideravo fare. Ed è la mia conquista più grande. Però tutto deriva da lì, da mio padre. Anche se non abbiamo avuto sempre un rapporto sereno e idilliaco perché aveva una grande personalità, è innegabile che mi abbia trasmesso la cosa più importante che possiedo oggi, cioè la possibilità di esprimermi in questo modo”.

Ha avuto più coraggio di rischiare rispetto a suo padre: che rapporto ha con le parole “ambizione” e “ossessione”?

“Non ho mai frequentato l’ambizione in modo consapevole. Sono sempre stato un diesel. Faccio questo mestiere dal 1992, quindi da trentaquattro anni. Il successo, quello vero, è arrivato tardi. Pensavo che quel tipo di successo popolare non fosse destinato a me. Venivo dalla periferia e la periferia tende a lasciarti ai margini. Già arrivare al centro di Napoli sembrava una conquista, quindi figurarsi arrivare al successo. Solo dopo ho capito che, in realtà, ci si blocca da soli, ci si limita da soli. Quindi probabilmente l’ambizione era dentro di me, ma non l’ho mai ammessa nemmeno a me stesso. L’ossessione, invece, no. Non l’ho mai avuta. Ma è anche vero che non avevo un piano B: so fare soltanto questo. Se mi chiede quale potrebbe essere un’altra strada, non saprei rispondere. Sono negato nelle cose pratiche. Ho tutti i quadri ancora appoggiati a terra in camera, perché non so nemmeno appenderli. Non avevo né ambizione né ossessione, anche se forse entrambe covavano dentro di me”.

Non avere un piano B significa che, in fondo, ci credeva davvero. Quando vedeva altri passare davanti a lei, altri che magari venivano dalla periferia come lei e arrivavano prima al successo, non si chiedeva mai perché loro sì e lei no?

“Oggi penso che sia giusto che sia arrivato adesso, perché prima non ero pronto. Se avessi fatto un film dieci anni fa, probabilmente l’avrei sbagliato. Ho capito certe cose tardi. È chiaro che nel corso della carriera ci sono stati incontri che sembravano quelli giusti e non lo erano. Ci sono state persone che mi hanno ostacolato, perché esistono quelli che pensano che il loro successo dipenda dall’insuccesso degli altri. Questo rallenta. Però oggi il Peppe di adesso dice che è giusto così. Questo consenso è arrivato nel quando me lo sono meritato. Quando vedo colleghi che non hanno ottenuto quello che considerano successo e si sentono frustrate, penso sempre che la sfortuna non esista. Spesso, osservando gli altri, si riesce anche a capire l’attimo preciso in cui hanno sbagliato strada. Credo di essere arrivato nel posto giusto al momento giusto. Certo, quando mi ostacolavano non stavo bene. Ero frustrato. Però non ho mai pensato di smettere. Anche perché, poi, che cosa avrei fatto? E poi, le dico la verità, facevo comunque le feste di piazza nei paesi e funzionavo anche quando c’erano dieci spettatori lontani un chilometro dal palco. Riuscivo a farli avvicinare, a portarli sotto il palco e, alla fine, ridevano. Non esisteva che me ne andassi da un posto lasciando vincere gli altri: alla fine della serata magari ero distrutto, ma avevo vinto io. Nessuno poteva dire che avessi preso il cachet senza meritarmelo. Sempre con onestà”.

Da un punto di vista professionale, quella si chiama gavetta ed è giusto che ci sia.

“La gavetta l’ho fatta, ed è stata lunghissima. Ancora oggi mi sembra strano quando qualcuno mi chiede se sia finita. Non so nemmeno come si faccia a capire quando finisce. Per esempio, questa estate sarà la prima, da quando faccio questo lavoro, in cui non porterò in giro spettacoli dal vivo. Non perché non potessi farli, ma perché mi sembrava giusto prendermi una pausa, restare lucido e creare altro. Eppure, ci penso e mi chiedo se non mi stia montando la testa. Mi domando che senso abbia smettere di fare quello che ho sempre fatto. Faccio ancora fatica a mettere un punto alla gavetta: è come se avessi ancora quel tipo di mentalità. Però è anche vero che oggi sono artefice delle mie scelte. Posso decidere che cosa fare e che cosa non fare”.

Però il fatto di sentirsi sempre in quella posizione credo sia anche la benzina per fare il suo lavoro.

“Quando mi dicono che sono rimasto sempre uguale, rispondo che ho ottenuto tutto per piccoli passi, gradualmente. Quando si conquista qualcosa così, passo dopo passo, è difficile montarsi la testa. Penso che il rischio maggiore lo corra chi ha un successo improvviso e repentino. Io, invece, ho fatto il film che volevo, ma è uscito in quarantasei sale, di cui quarantaquattro in Campania. Non è stato distribuito in cinquecento sale in tutta Italia. Era comunque una sfida. Quindi come si fa a sentirsi arrivati? Adesso sono molto contento, perché sento un gradimento autentico. Però non posso montarmi la testa, anche perché per arrivare a questo risultato mi sono fatto un mazzo enorme. Bisognava far sapere che il film esisteva, creare subito il passaparola, perché se non parte velocemente il film viene tolto dalle sale. Adesso invece siamo passati da quarantasei a ottanta sale. Di solito nella seconda settimana le sale diminuiscono, a noi invece le hanno raddoppiate. Questa è una soddisfazione enorme. Però è una gioia consapevole, non un’esaltazione”.

Qual è stato il più grande sacrificio, professionale o personale, che questo lavoro le ha chiesto?

“Credo che il sacrificio più grande sia mentale. Questo è un lavoro in cui non si chiude mai bottega. Non esiste un orario in cui si spegne tutto e si torna a casa. Spesso ci si distrae da aspetti da cui non bisognerebbe distrarsi, anche da questioni familiari che invece sono fondamentali. Però il pensiero di un’idea che sta arrivando, di una preoccupazione o di qualcosa che bisogna fare, ti tiene sempre occupato. È un lavoro che ti accompagna ventiquattro ore su ventiquattro. C’è sempre qualcosa che gira nella testa: un’idea, una battuta, una preoccupazione, una situazione da affrontare. E inevitabilmente tutto questo distrae dal resto”.

La classica domanda da fare a un attore comico o a un comico di professione: lei fa ridere noi, ma che cosa fa ridere lei nella vita quotidiana?

“Mi fanno ridere le situazioni imprevedibili, quelle che mi spiazzano. Più che spiegarlo, le racconto un episodio. Sabato scorso c’era la prima del film a Roma, all’Adriano. C’era tutto: red carpet, fotografi, una serata importante. A un certo punto, mentre stavo per vestirmi in albergo con mia moglie, mi sono reso conto di aver dimenticato completamente l’abito. Avevo con me soltanto una felpa. A quel punto ho pensato a come avrei potuto presentarmi sul red carpet con una felpa. Sono sceso, ho incontrato il mio coautore e co-sceneggiatore Marco Critelli e gli ho detto che dovevamo comprare qualcosa. Erano le sette e mezza di sera, il film iniziava alle otto e venti, e io mi trovavo in via Frattina, a Roma, dentro un negozio. Mi hanno riconosciuto. Mi sono cambiato praticamente davanti a tutti e le persone mi chiedevano come fosse possibile che avessi la prima del mio film a Roma e mi trovassi lì, in mutande, a provare dei vestiti. È stata una figura terribile. Però questa situazione, quando ci penso, mi fa molto ridere. Perché quell’assurdità sono io. Sono quello che, mezz’ora prima della prima del suo film, mentre aveva organizzato un aperitivo sul roof dell’albergo con tutti gli amici, si trovava invece in un negozio in mutande a provare un vestito. È proprio questo genere di situazioni che mi fa ridere e mi rilassa”.

Solitamente si racconta che i comici, nella vita privata, siano molto musoni o che abbiano conosciuto grandi dolori. Una volta Nunzia Schiano ci disse che non si può far ridere la gente se non si è conosciuto in profondità il dolore. Vale anche per lei?

“Non sono musone. Sono molto socievole, molto aperto. Credo di essere una persona che, in vacanza o durante una serata con gli amici, sta bene con gli altri. Però quel dolore di cui parla Nunzia lo conosco. È quello che raccontavo prima, quel periodo della mia vita in cui stavo male. Più si ha un dolore dentro, più la risata che nasce da quel dolore ha qualità. Al pubblico arriva qualcosa di diverso. Se invece nasce dalla superficie, è qualcosa che si dimentica appena usciti dal cinema o dal teatro. L’altra, invece, magari torna in mente il giorno dopo oppure rimane dentro per dieci giorni”.

Al di là di quel periodo, quale altro momento doloroso ha superato con una risata?

“La morte di mio padre. Quando è avvenuta, ho dovuto in qualche modo esorcizzare quel dolore. Quindi tutto ciò che è arrivato dopo è passato anche attraverso la risata, perché sono fatto così. Probabilmente nei giorni successivi ci sono stati persino momenti divertenti. Spesso, infatti, dalla tragedia nasce anche qualcosa di assurdo. E sono proprio questi i momenti che poi ricordo di più. Però quello legato a mio padre è stato sicuramente il dolore più lungo e più importante della mia vita”.

E invece la nascita delle sue figlie è stata una risata liberatoria?

“Sì, anche se in quel frangente quasi non lo realizzi. Secondo me ci si rende più conto di tutto con i nipoti, perché si è più consapevoli. Quando arrivano i figli si è travolti dall’emozione, dalla responsabilità, dalla stanchezza. È il cambiamento più importante che possa esserci, solo che all’inizio non si comprende quanto sia grande. Poi, con il tempo, si capisce che è stato il momento di risata che ti ha cambiato l’esistenza”.

C’era qualcosa che ha sottovalutato di quel cambiamento?

“Non pensavo che ci fosse tutta questa responsabilità. Ero una persona un po’ superficiale, facevo questo lavoro e non immaginavo di avere un peso così grande nell’equilibrio familiare. Adesso lo capisco. All’inizio, quando arrivano i figli, non si dorme più, si è storditi, non si comprende l’importanza di quello che sta succedendo. Poi però, con il tempo, ci si rende conto che tutto cambia. E devo dire che i momenti in cui siamo insieme, seduti a tavola a discutere, oppure quando partiamo per un viaggio, anche se poi dopo due minuti litigano tra loro o mia moglie si arrabbia con una delle ragazze, sono quelli che più si avvicinano alla felicità. Poi durano poco, perché subito succede qualcosa, litigano, si lamentano, si crea confusione. Però quell’istante, quell’attimo, è quello che più somiglia alla felicità”.

Le cose belle sono tali proprio perché durano poco.

“Lo so. Per esempio, ho quasi paura della felicità. Quando vedo che c’è qualcosa che le somiglia, preferisco chiamarla serenità, contentezza. È come se avessi paura di chiamarla con il suo nome. Forse perché ho capito che dura poco e allora cerco quasi di farla durare di più cambiandole appellativo. Forse per qualche trauma da piccolo o chissà per quale altra ragione”.

Com’era Peppe Iodice da bambino?

“Ero un ragazzino buono, socievole, simpatico. La caratteristica che mi ha sempre contraddistinto è che ero simpatico, però mi annoiavo tantissimo. Della mia infanzia ricordo soprattutto la noia. Molti raccontano di un’infanzia felicissima o di una grande sofferenza. Io invece ricordo ore e ore in cui mi annoiavo da morire”.

E non si inventava mai qualcosa per combattere quella noia?

“Sì, ma durava poco: un’ora e poi tornavano ventitré ore di noia. Se oggi volessi interpretare quello stato, direi che forse avevo già l’esigenza di fare altro. Infatti, non ho nostalgia del tempo passato. Molti dicono che vorrebbero tornare bambini o tornare ai sedici anni. Io no. Ricordo che stavo a disagio: le gratificazioni e la consapevolezza le ho raggiunte da adulto. Per questo non vorrei tornare indietro”.

Eccezion fatta per quel discorso sul primo e sul secondo tempo della vita di cui parlavamo prima?

“Nemmeno. Oggi credo che dopo forse sia meglio. Ho letto libri sulle esperienze di premorte, su persone che hanno vissuto situazioni del genere. E tutti raccontano che, quando devono tornare indietro, non vogliono farlo. Perché lì si sta meglio. Questa idea mi piace molto. Non mi lascio convincere del contrario: per me il meglio deve ancora venire”.

Nel film Iovine incontra Maradona. Lei chi vorrebbe trovare?

“Vorrei ritrovare mio padre, i miei nonni, le persone care. Per raccontare loro ciò che si sono persi. Per esempio, mio padre non ha conosciuto le mie figlie e questa, per me, è ancora oggi una cosa difficile da accettare. Mi sembra quasi un errore nella sceneggiatura della vita. Un nonno che non conosce le proprie nipoti mi sembra qualcosa di profondamente sbagliato. Vorrei raccontargli di loro. Anzi, mi augurerei che fosse lui a dirmi che sa tutto, che conosce Sofia, conosce Gloria e sa come sono fatte”.

Se qualcuno dovesse descrivere Peppe Iodice senza usare la parola “comico”, che cosa dovrebbe dire?

“Che è una persona vera. Una persona onesta e leale: sono le qualità a cui tengo di più. E poi una persona con un forte senso della dignità. Ho litigato anche con gente molto importante, individui che avrebbero potuto essermi utili, perché sentivo che stavano mettendo in discussione la mia dignità. Su questo non transigo. Se qualcuno non mi riconoscesse onestà e lealtà, mi arrabbierei, perché significherebbe che non mi conosce. Credo anche di essere una persona con cui si sta bene. Penso di avere empatia con gli altri. Cerco sempre di mettere gli altri a proprio agio, anche quando magari non sono particolarmente accomodante. Mia moglie a volte mi dice che magari mi innervosisco, non sono nemmeno troppo disponibile, eppure le persone continuano a volermi bene. Forse percepiscono che sono sincero nel profondo. Forse capiscono che, se avessero bisogno, mi butterei a capofitto per loro. Queste sono le qualità che mi riconosco e che mi piacerebbe fossero riconosciute anche dagli altri. Poi, certo, il fatto di essere comico viene da sé. Però, per esempio, preferisco quando mi chiamano ‘il comico napoletano’ anziché ‘il cabarettista’. ‘Cabarettista’ mi sembra riduttivo: mi dà l’idea di una definizione che restringe troppo il campo. Come se volesse dire: ‘Tu fai soltanto quello’. È come se si volesse limitare il raggio d’azione. Per esempio, adesso molti addetti ai lavori, vedendo Mi batte il corazon, mi dicono che non si aspettavano che recitassi così bene. Capisco che cosa intendono. Forse nelle altre cose che faccio non lascio immaginare che potrei interpretare un ruolo in quel modo. Però, sono contento di aver scoperto anche quest’altro lato di me”.

In questi giorni sto parlando con tanta gente napoletana e c’è una parola che tutti usano ma che nessuno riesce a spiegarmi bene: “cazzimma”. Che cos’è?

“È difficilissimo da spiegare. Perché non è semplicemente furbizia. Non è nemmeno scaltrezza. Forse è bello proprio perché è qualcosa che capiamo solo noi. È una parola che ci teniamo stretta. Però è qualcosa di positivo, non di negativo. La cazzimma reale, quella nobile, quella napoletana, è quella che ti dà una marcia in più nella vita. Perché nella vita bisogna stare con gli occhi aperti, bisogna essere vigili, capire gli altri. La cazzimma non è cattiveria. Poi certo, se si esagera, può diventarlo. Ma prima di tutto rimane una forma di sensibilità e di intelligenza”.

È una caratteristica che si riconosce?

“Sì. In alcuni momenti della mia vita non l’ho avuta. Poi, quando le cose hanno cominciato a funzionare, l’ho avuta di più. È come nel calcio: a un certo punto la partita bisogna portarla a casa. E allora serve la cazzimma. Perché altrimenti sarebbe come perdere una partita di calcio all’ultimo secondo: una beffa atroce”.