Peppe Quintale choc, dalla malattia del figlio al tentato suicidio: "Ho pensato di lasciarmi andare"

“Ho pensato di lasciarmi andare”. Così Peppe Quintale racconta di aver pensato al suicidio durante il periodo del lockdown per il Covid. Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, l’ex Iena ha parlato di un suo periodo particolarmente buio e delle difficoltà affrontate a causa della malattia del figlio, che gli ha poi dato la forza di andare avanti.

Il racconto di Peppe Quintale a Nunzia De Girolamo

Peppe Quintale si racconta senza filtri a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 8 novembre su Rai 1.

Intervistato da Nunzia De Girolamo, il conduttore ex Iena ha parlato di momenti di grande vulnerabilità che ha vissuto.

IPA Peppe Quintale a Ciao Maschio

Fino a confessare di aver pensato seriamente al suicidio durante uno dei periodi più bui della sua vita: “Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di non farcela“.

Il momento più buio

“Il lockdown mi ha travolto. Avevo appena fatto l’investimento più grande della mia vita, poi tutto è crollato”, racconta Peppe Quintale.

Il riferimento è all’investimento in Normandia che aveva fatto proprio alla vigilia della pandemia, poi andato male.

“Una sera – dice – ero su un pizzo di collina, a 800 metri. Ho pensato: mi metto da una parte e mi addormento. È stato brutto. Bruttissimo”.

Alla domanda di De Girolamo se avesse pensato al suicidio, Quintale risponde con la voce tremante: “Sì. Ho pensato di lasciarmi andare. Ma poi ho pensato a mio figlio”.

La malattia del figlio

Peppe Quintale ha vissuto mesi “terribili” anche a causa della malattia del figlio.

L’ex Iena racconta che quando aveva 5 anni gli fu diagnosticato un retinoblastoma, per poi scoprire che non era un tumore all’occhio ma una malattia rara.

“Mio figlio ha fatto 55 narcosi – racconta – e ogni volta che andavo ad accompagnarlo, vedevo bambini che non c’erano più. Capisci che la vita è un miracolo“.