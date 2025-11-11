Peppe Vessicchio e Pippo Baudo diventano "bonus" nel Fantasanremo, l'omaggio alle due icone dell'Ariston

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si avvicina il Festival di Sanremo e, parallelamente, cresce la ‘febbre’ per il Fantasanremo. Quest’anno, gli ideatori del fantasy game omaggeranno Pippo Baudo e Peppe Vessicchio con dei bonus ad hoc dedicati alle due compiante icone della kermesse scomparse di recente. Baudo è deceduto lo scorso 16 agosto, il direttore d’orchestra è morto inaspettatamente l’8 novembre.

Fantasanremo, bonus per ricordare Pippo Baudo e Peppe Vessicchio

Come riferito dall’Adnkronos, l’edizione 2026 del Fantasanremo si arricchirà di diversi omaggi alla storia del Festival, con bonus pensati per ricordare Pippo Baudo e il maestro Peppe Vessicchio.

Il conduttore siciliano e il compositore campano sono divenuti negli anni delle vere e proprie icone della popolare kermesse ligure. Il primo l’ha diretta svariate volte, il secondo è stato uno dei direttori d’orchestra più famosi tra quelli che hanno accompagnato gli artisti sul palco dell’Ariston.

Peppe Vessicchio

Fantasanremo 2026, doppio binario: si comincia con il TotoFestival

Il Fantasanremo 2026 avrà un doppio binario. Oltre al gioco che avrà inizio con la gara, ecco il TotoFestival, che invita gli appassionati al Festival a calarsi nei panni del direttore artistico Carlo Conti e a indovinare quali big saliranno sull’Ariston a febbraio.

Si può partecipare al TotoFestival a partire dall’11 novembre. Come funziona? Si tratta di un’iniziativa che trasforma le indiscrezioni sui Big in gara in una vera e propria sfida tra appassionati.

Come partecipare al TotoFestival

Il contest gratuito invita il pubblico ad azzeccare i cantanti che saranno scelti da Conti. Chi vuole giocare deve accedere al sito fantasanremo.com o all’app ufficiale, entrare nella sezione ‘TotoFestival’ e compilare la propria scheda virtuale.

In particolare, viene chiesto di selezionare cinque artisti da una lista preimpostata. Chi ha intenzione di puntare su su un nome non presente può compilare un campo apposito in cui è presente l’inserimento manuale dell’artista che si crede che calcherà il palco Ariston.

Una volta svolta la procedura, la previsione può essere scaricata e condivisa sui social network, taggando l’account ufficiale @fantasanremo e gli artisti scelti.

Nel frattempo cresce l’attesa per conoscere i big scelti da Conti. L’annuncio ufficiale dei cantanti in gara a Sanremo dovrebbe arrivare il 23 o il 30 novembre.