Peppe Vessicchio, il ricordo di Maria De Filippi ad Amici: "sempre rimarrà la tua casa"

Dopo la notizia della morte del Maestro Peppe Vessicchio non poteva mancare l’omaggio di Amici di Maria De Filippi. Il direttore d’orchestra ha partecipato al programma nel ruolo di professore e in seguito di giudice esterno. “Sempre sarà la tua casa” la dedica del talent di Mediaset, che ha scelto di modificare la registrazione di domenica 9 novembre per omaggiare la memoria di uno dei pionieri della trasmissione.

La dedica di Amici di Maria De Filippi per Peppe Vessicchio

La puntata era stata registrata giovedì 6 novembre, prima della morte di Peppe Vessicchio avvenuta l’8 novembre.

Per questo il talent ha scelto di aprire con una clip prima dell’inizio della trasmissione già montata.

IPA Peppe Vessicchio durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo

“Maestro” di Maria De Filippi che introduce l’artista, poi l’ovazione del pubblico di una delle tante puntate del serale di Amici, di cui ha diretto l’orchestra, danno il via all’omaggio.

La canzone scelta per accompagnare i momenti salienti della partecipazione di Peppe Vessicchio al talent di Canale 5 è “Ti lascio una canzone” di Gino Paoli nella versione diretta dallo stesso maestro, morto a 69 anni causa di una polmonite interstiziale.

A corredo la frase Ciao Maestro, questa è e sempre rimarrà la tua casa. Maria e tutti noi”.

Il post di Maria De Filippi

Nella serata di sabato 8 novembre, Maria De Filippi aveva già dedicato un lungo messaggio all’amico e collega, utilizzando i canali social di Amici e di Witty TV.

“Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene” uno dei passaggi più intensi del post.

La conduttrice ha ricordato la saggezza che ha sempre contraddistinto la carriera di Peppe Vesicchio.

Il cordoglio del volto Mediaset è arrivato in concomitanza di quello di diversi politici ed esponenti del mondo dello spettacolo.

Peppe Vessicchio ad Amici

Noto per essere stato uno dei più longevi direttori d’orchestra del Festival di Sanremo, Peppe Vessicchio è stato anche tra i primi professori del talent di Maria De Filippi, collaborando al successo del format.

Ha esordito quando il programma si intitolava “Saranno Famosi”, ha collaborato con il programma anche come vocal coach dal 2001 al 2012, tornando poi dal 2018 al 2020.

Spesso il Maestro è tornato in veste di giudice esterno.