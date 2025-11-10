Peppe Vessicchio, la figlia Alessia commossa prima dei funerali: "Grazie dell'amore, non riesco più a parlare"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel giorno dei funerali di Peppe Vessicchio, morto sabato 8 novembre per una polmonite interstiziale, la figlia Alessia, visibilmente provata, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno speso parole d’amore per il padre dopo il suo decesso: “So che è amore vero, perché le stesse cose dette in questi due giorni dopo la morte si dicevano anche quando era in vita”.

Il messaggio di Alessia prima dei funerali del papà Peppe Vessicchio

Prima dei funerali, organizzati in forma strettamente privata, la figlia di Peppe Vessicchio, Alessia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Storie italiane: “Scusate sono molto provata. Mi è sembrato giusto dirvi semplicemente grazie, a nome di mia madre, di mia figlia e delle mie nipoti, grazie a nome di tutti noi, per l’amore intorno a mio padre. Come padre, è stato come era nella vita con tutti, perché lui è stato di tutti. Lui c’era per tutti. So che tutto l’amore che ci è arrivato a cascata è stato amore vero. Quelle cose che sono state dette in questi due drammatici giorni si dicevano anche quando lui era in vita”.

La figlia di Peppe Vessicchio si è poi emozionata quando ha parlato del padre come nonno e bisnonno: “È stato quello che avete visto tutti e lo è stato per tutta la vita. Non è stato niente di diverso. Per me è stato il mio ‘Barbapapà’. Per mia figlia è stato un nonno che è stato anche un padre”. Poi, visibilmente commossa, si è fermata: “Scusate non riesco più a dir nulla“.

Peppe Vessicchio e la conduttrice di Storie italiane, Eleonora Daniele.

La testimonianza di Gianluca Semprini

Il giornalista Gianluca Semprini, che ha intervistato la figlia di Peppe Vessicchio, ha poi raccontato un aneddoto personale.

Le sue parole: “Vessicchio viveva da decenni in un villino a Montesacro, quartiere a nord-est di Roma, e faceva una vita molto semplice. Io avevo la fortuna di abitargli molto vicino, lo incontravamo quasi tutti i giorni, sempre col suo fare molto elegante, molto chic, da galantuomo napoletano. Era sempre molto curato. Era riservato ma aveva una parola per tutti”.

Ciao Maestro: l’omaggio di Montesacro per Peppe Vessicchio

In piazza Sempione a Roma, dove c’è la Chiesa Santi Angeli Custodi nella quale sono stati organizzati i funerali di Peppe Vessicchio (in forma strettamente privata), è spuntato uno striscione con la scritta “Ciao Maestro. Montesacro“.

Il presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne ha detto a Storie Italiane: “È stato un pensiero discreto, ma anche affettuoso per la famiglia, da parte di tutti noi. Era una presenza preziosa, simpatica, popolare“.