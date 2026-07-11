Peppino di Capri dal duetto con Berlusconi al comizio di Salvini, quando la politica "avvicinò" il cantante

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il cantante Peppino di Capri è morto l’11 luglio 2026, aveva 87 anni. La sua fu una vita lunga e intensa, dove il personale incrocia spesso storia e attualità. Divenuto famoso in tutto il mondo con la sua Champagne, l’artista campano si esibì per principi e sultani e non mancarono gli incontri con i politici nostrani. Il ricordo del duetto con Silvio Berlusconi e del comizio in compagnia di Matteo Salvini.

Berlusconi rubò il microfono a Peppino di Capri

Prima di diventare un imprenditore, molto prima di entrare in politica, Silvio Berlusconi fu un cantante e non perse mai la passione per la musica.

Peppino di Capri lo testò sulla propria pelle, durante il casuale incontro con il Cavaliere al matrimonio del figlio di un politico campano.

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“Mi si avvicinò e domandò: ‘Lei conosce le mie canzoni?’. ‘Come no, presidente’”: così di Capri ricordò in un’intervista sul Corriere della Sera.

“Durante il concerto salì in pedana e mi rubò il microfono. – prosegue il racconto – Sapeva a memoria tutto il mio repertorio”.

Il comizio con Matteo Salvini

Meno casuale fu l’incontro con Matteo Salvini, che di Capri raggiunse personalmente in un comizio a Napoli.

“Un amico mi aveva detto che, ad una conferenza stampa, Salvini aveva espresso apprezzamenti su di me. Sono andato a regalargli due miei cd”, spiegò l’artista.

Il regalo fu accompagnato da una pungente frecciatina: “Gli ho detto ‘voglio vedere come te la cavi a giustificare le brutte cose che dicesti sui napoletani’. Mi ha risposto che era roba di 4 anni fa e io gli ho detto che i napoletani non dimenticano”.

A seguito del comizio, la stampa ipotizzò un avvicinamento dell’artista alla Lega, ma lui negò categoricamente: “Mi sento un uomo libero e vado a sentire chi voglio e posso”.

Il concerto privato per lo Scià

Politica interna, ma anche internazionale per Peppino di Capri, scomparso oggi a 87 anni, che fu ingaggiato con la sua band dallo Scià di Persia.

“Ci ricevette a Palazzo. La sala era strapiena, però ci fecero accomodare dietro a un grosso paravento” raccontò al Corriere.

Il concerto fu privatissimo, “suonammo solo per lui e Farah Diba”, ma la ricompensa non quella aspettata.

“Ci illudemmo che alla fine scappasse chissà quale regalo prezioso. – scherzò all’epoca il cantante – I miei musicisti ebbero in dono una foto dello Scià e della regina in una cornice di plastica. Erano incaz… neri. Io lo stesso ritratto, però con la cornicetta di legno”.