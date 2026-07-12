Peppino Di Capri, folla alla camera ardente sulle note de Il Sognatore: il ricordo del figlio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 12 luglio è il giorno dell’ultimo saluto a Peppino Di Capri con camera ardente e funerali a Capri. Il feretro del cantautore, morto a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno, è arrivato nella sede del Municipio dell’isola azzurra, accolto da un lungo applauso, prima dell’apertura della camera ardente. Il manifesto funebre è un omaggio all’artista con le parole più forti e significative della sua canzone Il sognatore.

Peppino Di Capri, camera ardente e funerali

I funerali di Peppino Di Capri si svolgeranno alle ore 17 nella chiesa di Santo Stefano, l’antica ex cattedrale che si trova a pochi passi dalla Piazzetta.

Per consentire alla popolazione di seguire la funzione religiosa, i volontari della Protezione civile hanno montato un megaschermo nei pressi della piazzetta e vicino alla stazione della funicolare.

ANSA

Il sindaco di Capri Paolo Falco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dell’ultimo saluto a Peppino Di Capri.

In piazzetta, alcuni altoparlanti stanno diffondendo a volume moderato le sue canzoni più note.

Il manifesto funebre con i versi de Il sognatore

Sul manifesto funebre, Peppino Di Capri sembra rivolgere un saluto alla sua isola attraverso le parole di una delle sue canzoni più amate, Il sognatore.

In testa campeggia il ritornello del brano: “E vado via, là dove il cielo scende in fondo al mare. Che vuoi che sia, se al mondo resto solo un sognatore”.

La frase, già molto conosciuta dal pubblico, assume ora un significato particolare.

Il brano è stato indicato come una sorta di testamento artistico e sentimentale, anche perché era tra le canzoni preferite dallo stesso Peppino Di Capri.

Il ricordo del figlio Edoardo

A ricordare il significato speciale de Il sognatore è stato Edoardo Faiella, figlio maggiore di Peppino Di Capri e Giuliana Gagliardi.

All’ANSA, Edoardo ha raccontato di avere un ricordo molto preciso della nascita del brano.

Il figlio del cantante ha ricordato che, per quella canzone, venne allestito un piccolo studio in casa a Capri, invece di registrare a Napoli.

La musica risuonava continuamente nell’abitazione, dalla mattina alla sera.

Per anni, ha raccontato Edoardo, quel brano è rimasto legato a un ascolto quasi involontario.

Poi, un giorno, chiese al padre quale fosse la sua canzone preferita tra le oltre 500 incise in carriera.

La risposta fu proprio Il sognatore.

Da quel momento, ha spiegato, ogni ascolto ha assunto un valore diverso.

“Non riesco a non rivederci lui, la sua anima, in quelle parole e quel ritornello dalla melodia malinconica”, ha detto all’ANSA.