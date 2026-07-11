Peppino Di Capri morto a 87 anni, addio alla leggenda della musica italiana autore di "Champagne"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Peppino Di Capri è morto all’età di 87 anni. Il mondo della musica e della cultura intera piange un’autentica leggenda italiana, celebre per canzoni divenute iconiche come Champagne, Saint-Tropez Twist, Roberta e Nun è peccato. L’artista si è spento nella sua amata Capri, dove viveva a Villa Castiglione, dopo una lunga malattia. Il suo inestimabile patrimonio artistico ha attraversato oltre sei decenni di storia della canzone italiana. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Il Mattino. I funerali sono stati fissati per il pomeriggio di domenica 12 luglio nell’ex cattedrale di Santo Stefano, nella celebre Piazzetta di Capri.

La storia di “Peppino”, da Capri al successo mondiale

Il suo nome era conosciuto in tutto il mondo. Peppino Di Capri è stato uno degli artisti capaci di unire tradizione melodica italiana, influenze internazionali e musica napoletana, diventando un punto di riferimento per più generazioni.

Il suo vero nome era Giuseppe Faiella ed era nato a Capri il 27 luglio 1939. Il rapporto con la musica iniziò prestissimo: ancora bambino si esibiva al pianoforte davanti ai soldati americani presenti sull’isola dopo la Seconda Guerra Mondiale, dimostrando un talento fuori dal comune.

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Il legame con Capri non si sarebbe mai interrotto. Nonostante il successo nazionale e internazionale, il cantante ha sempre mantenuto la sua residenza sull’isola, considerandola il proprio rifugio tra un tour e l’altro. Proprio a Villa Castiglione ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

La sua carriera, iniziata alla fine degli Anni Cinquanta, lo ha portato a diventare uno dei simboli della musica leggera italiana, attraversando mode, generazioni e cambiamenti enormi senza perdere la propria identità artistica.

La carriera di Peppino Di Capri e il successo con “Champagne”

Il grande successo arrivò tra la fine dei Cinquanta e l’alba dei Sessanta, quando Peppino Di Capri seppe reinterpretare il rock’n’roll americano con uno stile personale, mescolandolo alla tradizione italiana e partenopea.

Tra i suoi maggiori successi figurano Let’s Twist Again, che rimase il disco più venduto della sua carriera, la celeberrima Champagne, destinata a diventare una delle canzoni italiane più iconiche di sempre, Roberta, Nun è peccato, St. Tropez Twist e Melancolie.

Anche negli ultimi anni il suo repertorio ha continuato a essere riscoperto dalle nuove generazioni: nel 2015 il rapper Gué lo coinvolse nel brano Fiumi di Champagne, rilettura moderna del suo più grande classico.

Fino a poco tempo fa Peppino Di Capri ha continuato a esibirsi dal vivo, mantenendo un rapporto diretto con il pubblico che lo aveva seguito e apprezzato per oltre sessant’anni.

La doppia vittoria a Sanremo e gli altri riconoscimenti

Il nome di Peppino Di Capri resta indissolubilmente legato anche al Festival di Sanremo. Il cantante partecipò 15 volte alla manifestazione, conquistando due vittorie: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più.

Nel 1991 rappresentò inoltre l’Italia all’Eurovision Song Contest con Comm’è ddoce ‘o mare, classificandosi al settimo posto.

Nel corso della sua lunghissima carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Tra gli ultimi, nel 2023, il Premio alla carriera Città di Sanremo, assegnato a uno degli artisti che più hanno contribuito alla storia del Festival.

La vita privata di Peppino Di Capri

Sulle questioni inerenti la vita privata, Peppino Di Capri è sempre rimasto molto riservato. Dal primo matrimonio con la modella Roberta Stoppa è nato il figlio Igor.

Nel 1978 si sposò in seconde nozze Giuliana Gagliardi, biologa originaria di Capri, dalla quale ebbe altri due figli, Edoardo e Dario.

La morte della moglie, avvenuta nel 2019 dopo una lunga malattia, rappresentò uno dei momenti più dolorosi della vita del cantante.

In diverse interviste ha più volte raccontato quanto fosse stato tremendamente difficile affrontare quel lutto, affermando che non si è mai davvero preparati alla perdita della persona amata.

Negli ultimi anni Peppino Di Capri aveva scelto di condurre una vita sempre più appartata, pur continuando a seguire la musica e a partecipare occasionalmente a eventi pubblici.