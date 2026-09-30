Peppino Mazzullo che diede la voce a Topo Gigio morto a 100 anni, la sua Messina in lutto: "Figlio illustre"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Peppino Mazzullo, voce storica di Topo Gigio. L’attore e doppiatore si è spento nella sua casa di Santo Stefano di Briga, paese del Messinese dove era nato nel 1926. Vi era tornato a vivre dopo il ritiro dalle scene. Lo scorso 6 giugno aveva compiuto 100 anni. Il sindaco di Messina, Federico Basile, lo aveva omaggiato durante il 100º compleanno e ha poi dato la notizia della scomparsa, salutando il figlio illustre della città.

Morto Peppino Mazzullo

All’età di 100 anni è morto Giuseppe, detto Peppino, Mazzullo. Si tratta dello storico doppiatore del pupazzo Topo Gigio. Ne interpretò la voce dal 1961 per oltre quarant’anni, da poco dopo la creazione del personaggio (inizialmente doppiato da Domenico Modugno) fino all’inizio degli anni 2000.

Mazzullo era nato il 6 giugno 1926 a Santo Stefano di Briga, un paese del Messinese. Lo scorso giugno la città lo ha festeggiato per il raggiungimento dei 100 anni, con un evento che ha coinvolto tanti cittadini e soprattutto il sindaco.

È stato quest’ultimo a dare oggi la triste notizia e a salutare il figlio illustre della città, ricordandolo e stringendosi alla famiglia.

La voce di Topo Gigio

Giovanissimo, Mazzullo ha iniziato la sua carriera artistica nel piccolo teatro del borgo di Santo Stefano, alle porte della periferia sud di Messina. Raggiunti i vent’anni ha ottenuto la borsa di studio per l’Accademia d’Arte Cinematografica a Roma e poi per quella d’Arte Drammatica di Milano.

Ha proseguito la sua carriera teatrale con la Compagnia di Prosa della Rai. Infine è entrato nella compagnia di Enzo Ferrieri. Ha partecipato anche allo Zecchino d’Oro negli anni ’60, interpretando lo scolaro indisciplinato.

La sua carriera è però legata fortemente a un personaggio che ha fatto la storia d’Italia, ovvero Topo Gigio, a cui ha prestato la voce per oltre quarant’anni.

Le parole del sindaco di Messina

Messina ricorda il suo figlio illustre e lo saluta un’ultima volta. Il sindaco Federico Basile ha scritto sui social: “Ha scritto una pagina importante della cultura e dell’immaginario italiano”.

Ne ha ricordato la voce, la sensibilità e la professionalità che hanno portato il nome di Messina in tutta Italia, entrando nel cuore e nella memoria di intere generazioni. Ha raccontato del legame forte con la città e ha ricordato il compleanno: “Abbiamo avuto il privilegio di festeggiare insieme a lui i suoi 100 anni. Un momento che oggi assume un significato ancora più speciale”, ha proseguito.

E ancora: “Messina saluta un suo figlio illustre, un grande artista e una persona che ha saputo lasciare un patrimonio umano e culturale destinato a rimanere nel tempo”.