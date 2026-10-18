Per 12 anni condivide le foto della compagna nuda su chat e gruppi social nel Canavese, condannato un 55enne

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lei credeva che lui la tradisse, ma la verità era un’altra: un uomo di 55 anni, operaio, per 12 anni ha condiviso le foto della compagna, nuda, su gruppi Facebook e Telegram in cui altri utenti si prendevano la briga di insultare e infierire sulla vittima, del tutto ignara fino alla scoperta. Per questo motivo l’uomo è stato condannato a due anni con pena sospesa e ha versato all’ex compagna un assegno di 5 mila euro.

Le foto della compagna nuda condivise sui social per 12 anni

La vicenda è riportata da La Stampa. Per 12 anni un uomo, nascosto dietro pseudonimi e profili falsi, ha condiviso su gruppi Facebook e Telegram le foto della compagna nuda.

Queste foto venivano viste da altri utenti, anch’essi occultati da un nickname – da Tommy Pero a Roby Mac – che si prendevano la briga di mortificare la donna, insultarla e commettere abusi virtuali.

Tra questi anonimi visitatori c’erano amici, compaesani e spesso sconosciuti, per un totale di circa sessanta individui identificati dai carabinieri. L’intera vicenda ha avuto luogo nel Canavese, nell’area di Ivrea.

Oltre a parole ingiuriose – “tr**a”, “pu**ana” – i fruitori inviavano video in cui praticavano autoerotismo sotto le foto della donna. Che era ignara di tutto.

La scoperta

A La Stampa la vittima ha raccontato il momento in cui ha scoperto la doppia vita dell’allora compagno: “Lui era uscito. Aveva dimenticato il cellulare. Sospettavo che mi tradisse e ho guardato le chat”. Quindi “ne ho aperta una, ho visto la figura di un uomo mascherato. Il numero non era registrato. Ho aperto le conversazioni”.

Infine: “C’ero io nuda. Decine di foto e video intimi di me. Alcuni glieli avevo dati io, su sua richiesta. Ma di altri, non sapevo nemmeno che me li avesse fatti”. Il giorno dopo, terrorizzata, ha chiamato un’amica che l’ha convinta a rivolgersi ai carabinieri.

L’uomo condannato per revenge porn e maltrattamenti

Ascoltato dai carabinieri, il 55enne ha riferito “parziali ammissioni” e per il procedimento ha patteggiato due anni. Ora è stato condannato dopo l’indagine per revenge porn e maltrattamenti condotta dalla Procura di Ivrea.

La pena è sospesa, e per il 55enne è stato avviato un percorso per soggetti maltrattanti. All’ex compagna, inoltre, l’uomo ha versato un assegno da 5 mila euro. La donna oggi vorrebbe lasciare il paese in cui viveva insieme a lui, per il timore di essere riconosciuta dai compaesani. La sua avvocata, Silvia Bregliano, dice a La Stampa: “I danni subiti ad oggi sono incalcolabili e gravi“, quindi “ci vorrà un giudizio civile per quantificare tutto quello che la mia assistita ha sofferto e che continua a soffrire”.