Per 27 razze di cani ci vorrà il patentino in Lombardia, quali sono quelle ritenute potenzialmente pericolose

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un patentino per avere il cane: la Commissione Sanità della Regione Lombardia ha approvato all’unanimità un Progetto di Legge al Parlamento (Plp) che propone l’introduzione di un patentino obbligatorio per i proprietari di cani appartenenti a 27 razze considerate “di gestione problematica” o “potenzialmente pericolose”. Non si tratta di una black list che stigmatizza le razze, viene sostenuto, ma di una “save list”.

Verso una legge nazionale sui cani

Il testo normativo punta a diventare legge nazionale ed è intitolato “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità”.

La save list sulle razze canine

L’ottica del testo non è quella di penalizzare padroni e cani, ma di stilare una lista di razze da “salvare” dalla cattiva gestione dei proprietari. Ecco perché non si parla di una black list, ma di una save list.

Fonte foto: 123RF

La lista nasce da un intento di tutela: la pericolosità degli animali è ritenuta spesso il frutto di una gestione incompetente da parte dei proprietari.

Quali sono i cani nella lista

La lista, come detto, comprende 27 razze fra le quali certamente:

Rottweiler;

Cane corso;

Dogo argentino;

Pastore tedesco;

American bulldog;

altri molossoidi.

Si tratta di razze finite nelle pagine di cronaca per attacchi a persone o ad altri cani.

In cosa consiste il patentino

Per poter ottenere il patentino, i padroni dei cani dovranno seguire un corso obbligatorio che comprende:

un corso teorico (minimo 10 ore);

un corso pratico (minimo 6 ore).

Entrambi i corsi sono stati pensati per fornire le competenze necessarie nella gestione del cane, anche attraverso simulazioni di situazioni critiche.

Alla fine del percorso formativo, è previsto un test finale (Cae-1), gestito in collaborazione con l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), per valutare sia le capacità del proprietario che le condizioni psico-fisiche del cane. Se il test non viene superato, l’Ats impone:

l’uso obbligatorio di guinzaglio e museruola fuori casa;

eventuali terapie o misure correttive veterinarie.

Che succede a chi non supera il corso

Il test può essere ripetuto fino a tre volte in tre mesi. Nei casi gravi di incapacità gestionale, il Comune può disporre il sequestro del cane e l’affido a un rifugio.