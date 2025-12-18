Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Beni per 144mila euro sono stati sequestrati ad un presunto falso disabile dai carabinieri della Stazione di Zungri (Vibo Valentia) che hanno eseguito un decreto emesso dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. L’uomo risultava costretto all’uso della sedia a rotelle, ma nel corso delle indagini i carabinieri avrebbero documentato come in realtà fosse in grado di camminare autonomamente e di svolgere le normali attività quotidiane. Il provvedimento trae origine da un’indagine avviata nel gennaio scorso, che avrebbe consentito agli investigatori di acquisire elementi sull’indebita percezione di prestazioni assistenziali andata avanti per sette anni e quattro mesi. L’indagato, avrebbe continuato a beneficiare del trattamento economico dichiarando una condizione di invalidità totale e permanente.

Carabinieri