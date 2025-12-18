Per 7 anni si è finto disabile sulla sedia a rotelle a Zungri, il video: sequestrati 144 mila euro di beni
Sequestrati beni per 144 mila euro a un uomo che simulava disabilità per ottenere aiuti economici.
Beni per 144mila euro sono stati sequestrati ad un presunto falso disabile dai carabinieri della Stazione di Zungri (Vibo Valentia) che hanno eseguito un decreto emesso dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. L’uomo risultava costretto all’uso della sedia a rotelle, ma nel corso delle indagini i carabinieri avrebbero documentato come in realtà fosse in grado di camminare autonomamente e di svolgere le normali attività quotidiane. Il provvedimento trae origine da un’indagine avviata nel gennaio scorso, che avrebbe consentito agli investigatori di acquisire elementi sull’indebita percezione di prestazioni assistenziali andata avanti per sette anni e quattro mesi. L’indagato, avrebbe continuato a beneficiare del trattamento economico dichiarando una condizione di invalidità totale e permanente.
