Per Aldo Cazzullo la canzone di Sal Da Vinci "potrebbe essere colonna sonora di un matrimonio della camorra"

Sono diventate un caso sui social, generando numerose polemiche, le parole di Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, sulla canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, vincitrice del Festival di Sanremo 2026. Per il giornalista e editorialista, il brano “potrebbe essere colonna sonora di un matrimonio della camorra”.

Cosa ha detto Aldo Cazzullo su Sal Da Vinci

Come ricorda l’ANSA, le parole di Aldo Cazzullo, al centro delle polemiche, sono arrivate in un commento ad un lettore che aveva chiesto all’editorialista il motivo del suo giudizio negativo nei confronti della canzone Per Sempre Sì, definita “la più brutta della storia del Festival”.

Aldo Cazzullo si è difeso, spiegando che non si tratta di essere contro il popolo, né di attaccare la canzone di Sal Da Vinci perché popolare.

Il giornalista ha fatto un parallelo con il brano Il Blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Una canzone popolarissima e “meravigliosa che esprimeva quel preciso momento storico, l’inizio del miracolo economico, e quindi la fiducia nella vita e nel futuro”.

Poi, le parole che hanno generato numerosi commenti divisivi.

“Per sempre sì’ potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone; che però le scrive per burla, per fare il verso a un certo Sud più melenso che melodico”, le sue parole.

I complimenti a Samurai Jay e Serena Brancale

Aldo Cazzullo, probabilmente per evitare accuse di discriminazione territoriale, ha, inoltre, elogiato due artisti di origini meridionali che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2026.

“Per fortuna sono del Sud artisti che a Sanremo avevano canzoni interessanti, come Samurai Jay e Serena Brancale”, le sue parole.

Infine, ha concluso rimarcando la sua presa di posizione su Sal Da Vinci.

“Nulla contro il cantante, che è pure una persona simpatica. Resta l’impressione che l’Italia dei primi anni 2000 sia un Paese in cui chiunque possa fare qualsiasi cosa”, ha sottolineato Aldo Cazzullo.

Per motivare ciò ha spiegato che ormai “chiunque può allenare la Nazionale, chiunque può fare il presidente del Consiglio, chiunque può fare il capo dell’opposizione, al prossimo giro chiunque potrà fare il presidente della Repubblica; e Sal Da Vinci può vincere il festival di Sanremo”.

L’attacco di Maurizio De Giovanni ad Aldo Cazzullo

All’ANSA, Maurizio De Giovanni, scrittore che ha firmato best seller come I bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi, si è espresso sulle parole di Aldo Cazzullo.

“Mi chiedo a quanti matrimoni di camorra ha partecipato Cazzullo per definire la canzone in quel contesto. E poi penso all’equazione tra popolare e bassa qualità, un’opinione che esprimo da scrittore popolare in maniera orgogliosa. Non credo che la popolarità debba per forza avere bassa qualità, io non sono un critico musicale nè un fruitore passivo, ma ricordo almeno 12 canzoni vincitori a Sanremo peggiori. Definirla il punto più basso non ha senso su una canzone popolare, e chiedo quindi rispetto per un artista che propone il proprio prodotto alla critica ma anche ai milioni di persone che lo hanno votato”, l’analisi dello scrittore.

Intanto, Sal Da Vinci ha denunciato sui social una presunta truffa che sfruttava il nome della sua canzone.

Inoltre, ha rinviato la festa in programma il 4 marzo a Napoli perché in concomitanza con i funerali del piccolo Domenico Caliendo.