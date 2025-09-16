Per Anna Falchi "il catcalling non è molestia", Caterina Balivo si arrabbia con i cameraman per gli applausi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Anna Falchi e Caterina Balivo hanno discusso del catcalling. Per Falchi non si tratterebbe di una molestia, ma anzi di qualcosa che in fondo serve alle donne per credere di più in sé stesse. Balivo si è detta totalmente in disaccordo e ha raccontato la sua esperienza da giovane.

Anna Falchi sul ricevere commenti in strada

Intervistata al programma “La volta buona”, Anna Falchi dice di essere dalla parte degli uomini, attacca il politicamente corretto e arriva a dire che il catcalling è una pratica innocua e che anzi fa piacere alle donne, in particolare a lei, e dichiara che aiuta ad avere più autostima.

Balivo aveva riportato un’affermazione del maggio 2022, quando Falchi dichiarò: “Evviva il catcalling, ce ne fossero di uomini che lo fanno. Lasciamoli essere rozzi”. Quando Balivo le pone la domanda, le chiede anche di spiegare che cos’è il catcalling e Anna Falchi risponde ironizzando che ha a che fare con un gatto.

IPA

Risponde: “Quando ti fischiano per farti un complimento in modo un po’ selvaggio, come si faceva una volta. C’è sempre stato e a me non dà fastidio sinceramente”. L’attrice prosegue spiegando il proprio punto di vista:

Non ci trovo nulla di grave, perché così sopprimiamo quella cosa che hanno alcuni uomini. Ci lamentiamo che non ci sono più i maschi, ma quella è una cosa un po’ da maschio.

La risposta della conduttrice

A quel punto interviene Balivo, che le domanda se quindi il catcalling non sia una molestia a tutti gli effetti. Racconta così un esempio ipotetico di una ragazza che cammina per strada, che sta semplicemente vivendo e si ritrova a essere l’oggetto di un commento da parte di uno sconosciuto.

“No, a me non dà fastidio. Mi è sempre successo e fortunatamente continua a succedermi. Adesso, poi, devo dire che sono anche un po’ dalla parte degli uomini”. E parla di politicamente corretto come “eccessivo”.

Il racconto di Caterina Balivo

La conduttrice prova ancora a spiegare il concetto di catcalling all’altra donna. Racconta di ricordare quando aveva 15-16 anni e, camminando per Aversa, si ritrovava oggetto di commenti e fischi. “Per me era un incubo“, dice.

Anna Falchi non sembra ascoltare le parole della conduttrice, che aveva appena definito la situazione “un incubo”, perché le domanda se quei commenti non l’avessero aiutata a credere di più in sé stessa, nel suo fascino e nella sua avvenenza. Balivo dice di no, ma Falchi risponde che nel subconscio non dispiace a nessuno. “Solo che adesso fa comodo dire così”, conclude.

A quel punto si rende conto che nessuno ha applaudito alle sue dichiarazioni e che gran parte del pubblico è donna. Domanda direttamente a loro se il catcalling sia una molestia o un apprezzamento, e una sola persona risponde di essere della sua stessa opinione. Le fanno notare che gli unici ad aver applaudito sono stati i cameramen. Balivo allora dice che sono uomini e che probabilmente sono stati loro stessi esecutori di quella molestia nella loro vita. Interviene anche Antonio Mezzancella, che spiega come da uomo si vergogni quando sente altri fare catcalling o normalizzare tale forma di molestia.

Cos’è il catcalling?

Rispetto alla vicenda, emergono due grandi filoni: da una parte chi riduce il catcalling a un semplice e piacevole complimento; dall’altra chi invece fa notare come sia una molestia sessuale a tutti gli effetti.

La verità non sta nel mezzo in quest’occasione, ma anzi il catcalling è riconosciuto come uno dei fenomeni sessisti alla base della piramide della violenza. La dinamica è quella di una molestia sessuale a tutti gli effetti perché manca il consenso. Chi lo subisce non lo ha chiesto e va fatto notare che in molti casi a subire questa molestia sono minorenni, a partire dai 10-12 anni.

Si presenta così un rapporto di potere ben evidente, dove la donna viene esposta al giudizio maschile. L’effetto psicologico su chi lo subisce non è secondario. Le ragazze e le donne provano disagio, ansia, rabbia e addirittura paura. Nessuno infatti può dire a quella ragazza se tale “complimento” non si trasformerà in un pedinamento, in insulti o minacce fisiche e infine in un’aggressione. La cronaca ne è tristemente piena.

Per questo il catcalling viene definito molestia sessuale, proprio perché riduce le donne a un oggetto di desiderio, le priva del diritto di muoversi in sicurezza senza essere giudicate o disturbate negli spazi pubblici e alimenta quegli stereotipi per cui la donna è solo un oggetto del compiacimento maschile.