Per Conor McGregor ritorno in Ufc da "inferno" contro Holloway, stop per infortunio dopo pochi secondi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

C’era grande attesa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio per il ritorno di Conor McGregor nella UFC a cinque anni di distanza dal suo ultimo incontro. La sfida contro Max Holloway però è durata solo pochi secondi a causa di un infortunio alla gamba destra. Sui social McGregor ha aggiornato sulle sue condizioni: “È successo dal nulla, sono all’inferno”.

Conor McGregor Holloway, l’infortunio dopo pochi secondi

La sfida tra Conor McGregor e Max Holloway è terminata dopo pochi secondi.

Il 37enne era ritornato sull’ottagono a Las Vegas con grande entusiasmo e voglioso di dimostrare di essere ancora all’altezza.

La serie di calci sferrati, subito dopo l’inizio dell’incontro, sono però stati fatali.

Conor McGregor ha appoggiato male la gamba destra provocandosi un infortunio che lo ha costretto ad appoggiarsi alla gabbia e terminare il match.

Il gesto di Max Holloway

Come riporta Adnkronos, vedendo il suo avversario in difficoltà, Max Holloway ha chiesto di interrompere l’incontro.

“Sospendete il match” ha riferito all’arbitro.

Dopo essere stato dichiarato vincitore per ko, l’avversario di Conor McGregor lo ha invitato ad un’ennesima sfida quando si riprenderà dall’infortunio.

Sui social intanto si sospetta che l’irlandese si sia fatto male togliendosi le scarpe.

In una clip si vede sul suo volto una smorfia di dolore proprio durante quel momento, ipotesi che avrebbe del clamoroso.

Le parole di Conor McGregor dopo l’infortunio

“Ho saltato e tirato calci per tutta la preparazione e anche nel backstage prima del match. È successo dal nulla, per me è il baratro: sono all’inferno”, queste le parole Conor McGregor sui social per commentare quanto accaduto nell’incontro del suo ritorno in UFC.

Come riporta Adnkronos, Dana White, numero 1 della UFC, si è sbilanciato con una prima diagnosi: “Non sono un medico ma penso si tratti di un legamento crociato”.

Nonostante l’infortunio, Conor McGregor avrebbe guadagnato 13 milioni di euro.

Come riporta SportMediaset, la sfida contro Max Holloway ha segnato il record assoluto di incassi nella storia dell’organizzazione oltre 26 milioni di dollari.

Su X Conor McGregor ha annunciato di voler ritornare a combattere: “Supererò questo. Non mi lascerò scoraggiare, tornerò”.

Nello stesso messaggio ha smentito ogni ipotesi relativa ad una scarsa forma sottolineando che fosse pronto, calmo e fiducioso e affidandosi alle preghiere: “Sarò in chiesa domani”.