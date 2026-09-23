Per El Niño si rischiano quasi 500mila morti in più in pochi mesi, i Paesi con più decessi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Quasi mezzo milione di morti in più potrebbero essere collegati al caldo record e al fenomeno El Niño nei prossimi mesi. A indicarlo è uno studio del Climate Impact Lab dell’Università di Chicago. Secondo le stime, tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero verificarsi fino a 451mila decessi aggiuntivi legati al caldo rispetto a quelli attesi in un anno considerato tipico. Tra i Paesi con più decessi stimati ci sarebbero la regione del Sahel in Africa, Filippine, Indonesia e Vietnam.

El Niño, caldo estremo incide sulla salute

Come riporta Tgcom24, il dato viene attribuito agli effetti di un El Niño particolarmente intenso, capace di aumentare le temperature globali e rendere più frequenti le giornate di caldo estremo.

Il rapporto stima che, durante questo El Niño, le temperature terrestri globali possano essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius.

Un aumento che può sembrare contenuto, ma che secondo lo studio avrebbe effetti rilevanti sulla salute.

In particolare, porterebbe a un incremento del 44% delle giornate di caldo estremo rispetto a un anno normale.

Gli autori dello studio sottolineano che queste condizioni potrebbero anticipare scenari destinati a diventare più comuni tra circa vent’anni a causa del cambiamento climatico.

Michael Greenstone, cofondatore del Climate Impact Lab e coautore dello studio, ha spiegato che il pericolo legato al caldo potrebbe proseguire anche oltre febbraio, nonostante la possibile fine del fenomeno El Niño prima di quella data.

Le aree più colpite

Lo studio indica che il peso maggiore del caldo eccessivo ricadrà sul Sud del mondo.

Le aree più vulnerabili sono spesso anche quelle già esposte a insicurezza alimentare, costi energetici elevati e impatti climatici.

La regione del Sahel, in Africa, è indicata come la più colpita.

Qui si stimano circa 66.800 decessi aggiuntivi causati dal caldo collegato a El Niño.

Altre zone a rischio sono l’Asia meridionale, il Sud-est asiatico e alcune aree dell’America Latina.

I Paesi con più decessi stimati

Secondo il rapporto, nelle Filippine, in Vietnam, Thailandia e Cambogia potrebbero registrarsi complessivamente circa 19.400 morti in più legati al caldo.

In Indonesia la stima è di circa 19.300 decessi aggiuntivi. In India il numero previsto è pari a circa 15.800, mentre in Brasile si stimano circa 13.300 morti in più.

I ricercatori collegano questi numeri alla combinazione tra alte temperature, esposizione della popolazione e capacità dei sistemi sanitari e sociali di rispondere alle ondate di calore.

Le misure indicate dallo studio

Il rapporto segnala alcune contromisure che i governi possono adottare per ridurre i rischi.

Tra gli interventi citati ci sono sistemi di allerta per il caldo, centri di refrigerazione, punti di idratazione e misure di protezione per chi lavora all’aperto.

Gli autori indicano anche il potenziamento della capacità ospedaliera e programmi mirati per anziani e persone fragili.

Un altro punto riguarda il cosiddetto “finanziamento anticipatorio”, cioè risorse stanziate prima dell’emergenza per preparare le comunità ai picchi di calore previsti.