Per Gambero Rosso la pizzeria dell'anno 2027 è Bob Alchimia a Spicchi di Montepaone a Catanzaro

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Pizzeria dell’Anno 2027 secondo quanto deciso da Gambero Rosso è Bob Alchimia a Spicchi, locale di Montepaone, in provincia di Catanzaro, fondato da Roberto Davanzo e Anna Rotella. Il titolo è stato assegnato durante la presentazione della quattordicesima guida Pizzerie d’Italia. Lo studio comprende 824 locali, con 112 novità del settore, mentre sono 120 le pizzerie che ottengono Tre Spicchi, il massimo riconoscimento per Gambero Rosso. Da segnalare il cambiamento dei criteri di valutazione. Non vengono più utilizzati i punteggi in centesimi e gli Spicchi diventano l’unico simbolo per le pizzerie al piatto e quelle al taglio, prima distinte con il simbolo della rotella.

Migliore Pizzeria 2027 per Gambero Rosso

Il locale calabrese di Roberto Davanzo e Anna Rotella ha ottenuto il titolo per il percorso di ricerca gastronomica e la continua evoluzione della propria attività.

Secondo le motivazioni della scelta rese note da Gambero Rosso, Bob Alchimia a Spicchi si distingue per la capacità di sviluppare nuove proposte mantenendo un’attenzione costante alla qualità della pizza e dell’esperienza di ristorazione.

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Un’evoluzione frutto anche del Bob Fest.

Si tratta dell’evento organizzato in Calabria che da una matrice benefica ha sviluppato un momento di confronto nazionale per il settore.

Le migliori pizzerie 2027 da Tre Spicchi Gambero Rosso

Sono dodici le migliori Pizzerie del 2027 per Gambero Rosso insignite dei Tre Spicchi.

Passano da Due a Tre Spicchi Grano di Sergio Scovazzo a Santena, Kilo di Jacopo Chieppa a Imperia e La Piedigrotta di Antonello Cioffi a Varese.

New entry Carlo Sammarco ad Aversa, La Bolla a Caserta, L’Ammaccata di Cristian Santomauro a Casal Velino e Glamour Antonello Scatorchia a Rionero in Vulture.

Entra nella stessa categoria anche L’Arcipelago del Therasia Resort, sull’isola di Vulcano, con il progetto gastronomico affidato a Gianluca Colucci.

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Due pizzerie ottengono Tre Spicchi già al debutto: Brando a Gioia del Colle, con Roberta Esposito, e Spazio by Franco Pepe, all’interno del 7Pines Resort di Baja Sardinia, ad Arzachena.

Come sono stati assegnati gli Spicchi

Il nuovo sistema adottato da Gambero Rosso punta a semplificare la valutazione dei locali selezionati.

Scompaiono i voti in centesimi e la separazione per le pizzerie tradizionali e quelle al taglio, valutate attraverso un unico simbolo, da uno a tre Spicchi.

I criteri comprendono la qualità complessiva della proposta, l’accoglienza, la personalità del progetto e il rapporto qualità-prezzo.

Nel presentare la guida pizzerie del 2027, Gambero Rosso sottolinea l’apporto ormai centrale che questo settore sta dando all’enogastronomia e il difficile periodo storico per le attività.

I premi speciali

Il titolo di Pizzaiolo Emergente è stato assegnato a Luigi Vaccaro di Antica Pizza, a Busto Arsizio, mentre DaV Cantalupa, insegna del gruppo Da Vittorio a Brusaporto, è stata indicata come Novità dell’Anno.

Per i migliori menu degustazione sono stati selezionati cinque locali: Sestogusto a Torino, Seu Pizza a Roma, Lisola Restaurant a Forio, sull’isola d’Ischia, Raf Bonetta a Napoli e Alterego Pizza Boutique ad Andria.

La Vecchia Scuola di Montese, in provincia di Modena, si è distinta nella categoria Pizza e Territorio.

A 180 Grammi di Roma, locale di Jacopo Mercuro, è andato il premio per la Migliore Proposta di Fritti.

Uemé di Lecce ha ottenuto quello per le bevande miscelate, mentre Il Giardino di Ghilot di Cherasco, in provincia di Cuneo, si è distinto per la carta delle bevande.

I maestri premiati per la carriera

Gambero Rosso ha selezionato sei preparazioni nella categoria Pizze dell’Anno.

Per la pizza al piatto figurano la Friggione di Irina Trattoria Pizzeria a Valsamoggia, la Capricciosa nel ruoto di Élite Rossi ad Alvignano, la Carciofi in 3 atti di Giuseppe Bove Pizzeria a Montesarchio e la Marinara Speciale di Sa Matracca a Cagliari.

Per la pizza al taglio è stata scelta la Come un Raviolo di Ruver Teglia Frazionata a Roma, mentre tra le proposte dolci si è distinta la Popcorn al Cinema di Controluce, a Porto Sant’Elpidio.

In occasione del quarantesimo anniversario di Gambero Rosso, è stato assegnato anche un premio dedicato ai professionisti che hanno contribuito all’evoluzione della pizza italiana.

I cinque pizzaioli selezionati sono Simone Padoan, Renato Bosco, Gabriele Bonci, Franco Pepe ed Enzo Coccia.