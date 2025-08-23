Per Ghislaine Maxwell non esiste alcuna lista di Epstein, le nuove trascrizioni su Trump e Clinton

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Secondo le trascrizioni di un’audizione sostenuta presso il Dipartimento di Giustizia statunitense, Ghislaine Maxwell ha negato l’esistenza della presunta lista dei clienti di Jeffrey Epstein. Maxwell, condannata a 20 anni per il suo ruolo nel traffico sessuale orchestrato da Epstein, ha affermato di non essere a conoscenza di alcun ricatto né di comportamenti inappropriati da parte di Donald Trump o Bill Clinton.

Ghislaine Maxwell punta alla grazia

Il colloquio, datato luglio 2020 e condotto dall’allora vice procuratore generale Todd Blanche, è stato reso pubblico nei giorni scorsi e ammonta a circa 300 pagine, alcune delle quali piene di omissis.

Sul rapporto con il principe Andrea, accusato da Virginia Giuffre di abusi su minori, la donna ha parlato di accuse “inconcepibili” e ha definito “falsa” la famosa foto che lo ritrae insieme alla giovane.

IPA

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

Dalle trascrizioni emerge anche la richiesta di clemenza al presidente Trump: Maxwell avrebbe auspicato un suo intervento per ottenere la grazia, anche se la Casa Bianca ha ribadito che nessuna forma di indulgenza è in discussione.

Il trasferimento della detenuta da una prigione della Florida a un istituto a bassa sicurezza in Texas, avvenuto subito dopo l’intervista, resta privo di spiegazioni ufficiali.

Epstein, Trump e le pressioni politiche

Il caso Epstein ha pesanti ripercussioni politiche: l’amministrazione Trump viene sollecitata a pubblicare informazioni sui legami con l’ex finanziere, ma il presidente ha accusato gli oppositori di strumentalizzare la vicenda.

I democratici, in sintesi, cercano un legame compromettente fra Trump ed Epstein per far cadere il governo.

Maxwell ha negato l’esistenza di una “black book list” dei presunti clienti potenti di Epstein, una teoria che per anni ha alimentato accuse di insabbiamento. “Non esiste alcuna lista”, ha ribadito la donna.

Parallelamente, la Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti ha ricevuto i primi documenti richiesti, annunciando che saranno resi pubblici dopo le necessarie verifiche.

Maxwell, che ha ammesso di essere stata per anni legata a Epstein anche economicamente, continua a negare ogni responsabilità diretta nelle accuse più gravi, mentre porta avanti il suo ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti per annullare la condanna.

Ghislaine Maxwell e il suicidio di Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein morì nel 2019 in circostanze ancora controverse. “Non credo che” Jeffrey Epstein “sia morto suicida”, ha detto Ghislaine Maxwell, complice dell’ex finanziere accusato di traffico sessuale.