Per Giorgia Meloni l'ex generale Roberto Vannacci è "un'operazione costruita per favorire la sinistra"

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In un’intervista esclusiva concessa a Chi la premier Giorgia Meloni ritorna sul caso Roberto Vannacci, oggi fresco del primo programma pubblicato per Futuro Nazionale, e descrive l’ex generale come “un’operazione costruita per favorire la sinistra“. Proprio nelle scorse ore Vannacci ha dichiarato di essere in attesa di una chiamata da parte della presidente del Consiglio: “La padrona di casa è lei”.

Il pensiero di Giorgia Meloni su Vannacci

Nel numero di Chi in uscita mercoledì 12 agosto, in un’intervista esclusiva Giorgia Meloni ribadisce la linea di confine tra il suo governo, la sua corrente politica e il neonato partito Futuro Nazionale fondato da Roberto Vannacci.

Secondo la premier l’ex generale sarebbe “un’operazione costruita per favorire la sinistra”. Lo riporta Repubblica in un’anticipazione.

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Solamente a luglio la premier aveva negato le voci che circolavano tra le opposizioni, secondo le quali tra le quote azzurre aleggiava l’ipotesi di un coinvolgimento del partito di Roberto Vannacci.

Un “no” secco è arrivato sia da Giorgia Meloni che dalla Lega, come aveva ricordato anche Massimiliano Fedriga.

La provocazione dell’ex generale: “Aspetto una telefonata da Meloni”

Alla vigilia del lancio online del programma di Futuro Nazionale, intervistato da La Verità Roberto Vannacci, nel sottolineare di non aver ancora avuto “alcuna interlocuzione con i membri dell’esecutivo”, ha ricordato che il suo partito “deve essere il principale interlocutore del centrodestra“.

Nonostante ciò, Vannacci ha detto di aspettare una telefonata da Giorgia Meloni, che considera “la padrona di casa” e dalla quale si aspetta “che parli con tutte le persone che si trovano all’ingresso della sua casa”.

Il femminicidio secondo Futuro Nazionale

Martedì 11 agosto, quindi, Futuro Nazionale ha lanciato il programma integrale. Tra i punti più ripresi dalle testate c’è il capitolo dedicato al femminicidio e al patriarcato.

Secondo il neonato partito, il reato di femminicidio fa parte di una “ideologia femminista che fomenta la contrapposizione tra maschi e femmine”, dunque il delitto contro le donne verrebbe punito “con pene fino all’ergastolo, come abbiamo sempre fatto, ovvero per omicidio“.

Quindi Vannacci rifiuta la definizione di società patriarcale e propone il “patriarcato mediterraneo“, fatto di “maschi forti” capaci di “dominare le emozioni e le passioni”.