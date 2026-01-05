Per i bambini della famiglia nel bosco "è colpa nostra se non stiamo più insieme", rabbia in comunità

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Lo psichiatra e consulente di parte dei Trevallion ha incontrato per due ore i genitori della famiglia nel bosco. Ne è emerso che sia i bambini che la madre e il padre sono molto provati ma aperti e disponibili a “rimettersi in discussione”. Da quanto riportato dall’esperto, i piccoli si incolperebbero della separazione dei genitori.

L’incontro dello psichiatra con la famiglia nel bosco

Tonino Cantelmi, psichiatra e professore all’Università Gregoriana, è stato nominato consulente di parte dei Trevallion.

Lunedì 5 gennaio ha incontrato Nathan e Catherine per un colloquio durato circa due ore.

ANSA

Il Tribunale per i minorenni de L’Aquila

Lo psichiatra ha spiegato che sono state due ore sofferte, con lacrime e rammarico da parte di una famiglia “molto provata ma aperta e disponibile a rimettersi in discussione”.

“Il perito nominato dal Tribunale – ha aggiunto – incontrerà la massima collaborazione di questi genitori, la coppia mi pare colma di un affetto sincero per i propri figli, di cui conoscono ogni singolo dettaglio e a cui hanno sempre rivolto affetto”.

La colpevolizzazione dei bambini

I tre bambini avrebbero riferito alla madre di sentirsi in colpa per la situazione che li vede separati dai genitori.

“È colpa nostra se non stiamo più assieme”, avrebbero detto.

Secondo Cantelmi, come riporta il Corriere della Sera, i piccoli Trevallion sarebbero penalizzati dalle controverse decisioni dei servizi sociali, l’ultima delle quali ha visto la famiglia divisa a Natale e per le feste.

“Possiamo ripensare molte cose — ha detto lo psichiatra — a partire per esempio dalle modalità di prelievo dei minori, preferendo percorsi di accompagnamento a percorsi di sottrazione e mettendo in discussione ogni forma di violenza istituzionale”.

Per Cantelmi, i bambini sono stati sottoposti a uno stress prolungato, pur finalizzato al loro benessere. Parlando dei loro genitori, ha spiegato che sono un nucleo semplice e socialmente povero, ma composto da brave persone.

“È vero che questi bambini sono stati immersi in ambiente naturale e socialmente povero – ha aggiunto – ma forse questo ambiente è peggiore di uno mafioso o camorristico? Oppure del nucleo edonistico delle famiglie di un influencer?”.

La perizia sulla famiglia nel bosco

Intanto il 23 gennaio si terrà la perizia della consulente tecnica d’ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco.

Il quotidiano il Centro ha anticipato la notizia aggiungendo che la consulente inizierà la sua “indagine personologica e psico-diagnostica” per valutare se la coppia “presenti caratteristiche psichiche idonee a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale”.

I giudici hanno disposto la perizia dopo aver rigettato il ricorso dei legali della famiglia contro l’ordinanza con cui è stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli e il conseguente allontanamento dei minori in una casa famiglia.

Il 5 gennaio, come disposto dallo stesso tribunale, si è tenuto il giuramento della psichiatra che ha assunto ufficialmente l’incarico. Una relazione è attesa sul tavolo dei giudici entro i prossimi quattro mesi.