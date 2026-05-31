Per i cavalli scappati a Roma un vigile urbano ammette la responsabilità, il Comandante: "Sarò inflessibile"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe stato un vigile della Polizia Locale di Roma Capitale il responsabile della fuga dei cavalli nell’area delle Terme di Caracalla nel corso delle prove della parata della Festa della Repubblica. L’ammissione sarebbe arrivata nella notte tra il 29 e 30 maggio e sarebbe legata all’accensione di fuochi d’artificio e petardi sopra i recinti dove i purosangue attendevano le prove generali del 2 giugno. A quanto pare l’accensione sarebbe legata ad una tradizione di vigilia nata negli ultimi anni. Il comandante dei vigili promette provvedimenti: “Sarò inflessibile”.

Cavalli in fuga a Roma, l’ammissione di un vigile

A riportare la notizia della presunta ammissione di colpa da parte di un vigile urbano è CanaleDieci.

Si tratterebbe di un istruttore assunto circa un anno fa.

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Avrebbe sparato fuochi d’artificio e petardi in via Baccelli, nei pressi dell’area dove si trovavano i cavalli.

Si parla di “tradizione” di vigilia abusiva e che comporterà una probabile sospensione e conseguenze penali.

Cosa è successo in via Cristoforo Colombo

Nella notte tra il 29 e il 30 maggio 35 cavalli purosangue d’alta scuola si sono riversati in via Cristoforo Colombo dopo l’esplosione di fuochi d’artificio.

Per frenare la fuga, sarebbero rimasti feriti quattro tra militari e agenti.

Come riporta CanaleDieci, una poliziotta di 29 anni sarebbe stata disarcionata ed è svenuta a seguito di una caduta.

Una militare ventiduenne dei Lancieri di Montebello avrebbe rimediato la frattura di diverse costole e perforazione superficiale di un polmone.

Infine, due commilitoni, di 20 e 22 anni, avrebbero riportato ferite più lievi.

Quindici sarebbero le auto danneggiate mentre un cavallo sarebbe stato recuperato al Divino Amore.

Un purosangue sarebbe stato abbattuto per le gravità delle lesioni, altri quindici si sarebbero feriti nella corsa.

Le parole del comandante generale dei vigili urbani di Roma

Mario Sclavis, comandante generale dei vigili urbani di Roma, ha commentato la vicenda al Corriere della Sera.

“È un fatto che getta discredito sull’immagine del Corpo e dei suoi agenti, non voglio nemmeno incontrare il vigile che ha scatenato la fuga. Ci hanno pensato i vertici del Corpo”, le sue parole.

Il comandante ha spiegato che il vigile urbano avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee assumendosi la responsabilità di quanto fatto: “Mi hanno detto che era molto dispiaciuto, che ha chiesto scusa”.

Mario Sclavis ha annunciato che saranno presi provvedimenti nei confronti del vigile ma anche di chi si vede nelle immagini pubblicate online.

“I provvedimenti devono essere per forza graduali perché al momento non c’è alcun iscritto sul registro degli indagati e quindi non posso sospendere né lui né altri. Ma quando saranno accertate le responsabilità di questa azione che non so nemmeno come definire, mi verrebbe da dire quantomeno stolta ma è riduttivo, sarò inflessibile, non farò sconti a nessuno. A lui e a questi quattro imprudenti” ha spiegato.

Il comandante generale dei vigili urbani di Roma ha rivelato che si tratta di “una combriccola” perché “lui aveva materialmente l’accendino in mano, ma c’erano altri che lo incoraggiavano. Gli dicevano “dai forza, accendi””.

Infine ha spiegato che ci sarebbe un video del 2022 in cui sarebbero stati fatti scoppiare fuochi d’artificio ma da altre forze presenti a Caracalla.