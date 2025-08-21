Per i video di Stefano De Martino e Caroline Tronelli spunta la pista del tecnico infedele, i sospetti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Arrivano conferme per la pista che gli investigatori stanno seguendo nella vicenda del video intimo registrato agli ignari Stefano De Martino e Caroline Tronelli e poi condiviso online. Il cerchio si stringe infatti intorno a un tecnico che ha lavorato nella casa della ragazza e che avrebbe tradito la fiducia in lui posta dalla compagna del noto presentatore televisivo.

Video rubato a Stefano De Martino, la svolta nelle indagini

Le indagini che devono far luce sulla condivisione online, su alcuni portali a luci rosse, del video privato trafugato a Caroline Tronelli e Stefano De Martino proseguono senza sosta. E paiono essere arrivate a una svolta.

Secondo i due infatti a registrare e diffondere il filmato sarebbe stato un tecnico che aveva lavorato in casa della ragazza e che conosceva i sistemi di gestione delle telecamere.

Stefano De Martino, 35 anni

Perché c’era una telecamera nella stanza da letto

Il tecnico infedele sarebbe dunque entrato nel circuito chiuso, avrebbe ripreso il video e lo avrebbe poi diffuso. È questo il sospetto dei due protagonisti a loro malgrado di questa vicenda. Per loro a compiere questo atto non può che essere stato qualcuno che frequenta la casa romana dei Tronelli,

Il video è stato registrato da una telecamera presente nella stanza da letto. Questa era stata installata anche nella camera più privata poiché, tempo prima, proprio lì altre persone di servizio avevano rubato dei gioielli.

I sospetti di Tronelli e De Martino si sono rafforzati quando Amedeo Pantanella, l’investigatore privato, ha scoperto che le password del sistema di sorveglianza non erano state mai aggiornate e chi faceva la manutenzione della casa aveva in mano tutti i codici.

La pista e le indagini

Dello stesso parere anche gli avvocati di De Martino, Angelo e Sergio Pisani. “Non escludiamo che sia stato un tecnico a tradire il rapporto fiduciario con la famiglia per poi approfittarne”.

In Procura è stato aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti contro ignoti. Le indagini sono in carico alla polizia postale: gli agenti hanno già acquisito l’intero impianto di sorveglianza domestico e proveranno a far luce su quanto accaduto.

Quella del tecnico è la pista più seguita in questo momento ma la postale non esclude neanche che possano essere stati degli hacker esterni, magari appartenenti a gruppi criminali organizzati, a postare il video di Stefano De Martino e Caroline Tronelli su un portale nel quale sono presenti video rubati dalle camere da letto di tutto il mondo. Quello che li immortalava, aveva come titolo proprio il cognome del conduttore di Affari Tuoi, a dimostrazione che chi lo ha postato sapeva benissimo chi fosse.