Per Ignazio La Russa "non ci sarà un colpevole" su Garlasco, la rivelazione sull'intuizione di Santanchè

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ignazio La Russa è intervenuto nel dibattito sul delitto di Garlasco sostenendo che “alla fine non ci sarà un colpevole”. Il presidente del Senato, dopo aver citato Daniela Santanchè come un’esperta del caso, ha espresso dubbi sulla nuova ricostruzione contro Andrea Sempio, parlando anche della possibile revisione della condanna di Alberto Stasi.

Ignazio La Russa parla di Garlasco

Anche Ignazio La Russa ha detto la sua sul delitto di Garlasco. Il presidente del Senato ha parlato dell’omicidio di Chiara Poggi a margine della presentazione del libro “L’impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia”, a cura della giornalista Giancarla Rondinelli, a Milano.

Interpellato sul caso, La Russa ha espresso forti dubbi sulla possibilità che la lunga vicenda giudiziaria arrivi a una verità definitiva.

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“Un processo che si trascina per tanti anni e che ha una ricostruzione due volte negata, poi accolta, adesso messa in discussione da una diversa e antitetica ricostruzione, che però è ancora quella dell’accusa, non è passata nemmeno al vaglio di un’udienza preliminare” ha spiegato.

“Stasi ci ha messo cinque processi, se pensiamo che anche Sempio ce ne possa mettere cinque, io non ci sarò più quando sarà finito tutto, ma ricordatevi che la mia previsione è che alla fine non ci sarà un colpevole” ha aggiunto La Russa.

La battuta su Daniela Santanchè

Durante l’incontro, il presidente del Senato ha anche ironizzato sulle posizioni espresse dalla ministra Daniela Santanchè, sostenendo che lei avrebbe già “deciso chi è colpevole e chi è innocente”, lasciando intendere che l’ex ministra sia molto più “esperta” rispetto a lui sul caso. “Rivolgetevi a Daniela” ha scherzato “sa tutto e magari ci indovina”.

Un altro passaggio del suo intervento riguarda la possibile revisione del processo a carico di Alberto Stasi. La Russa ha dichiarato che tutto dipenderà dalla decisione della procuratrice generale di Milano Francesca Nanni: se verrà avviata la revisione, secondo il presidente del Senato, Stasi potrebbe ottenere la scarcerazione.

Nel frattempo la Procura di Pavia continua a portare avanti il nuovo filone investigativo su Andrea Sempio. Gli inquirenti ipotizzano che il delitto possa essere nato da un rifiuto a un approccio sessuale, ricostruzione che però La Russa ritiene difficile possa “andare oltre il ragionevole dubbio previsto in questi casi”.

Il “processo mediatico”

La Russa ha parlato infine della forte esposizione televisiva e giornalistica del caso, che avrebbe contribuito a creare nel tempo un “processo mediatico” parallelo a quello giudiziario, con un ruolo però potenzialmente decisivo.

“Il lavoro che hanno fatto coloro che l’hanno reso popolare non sarà del tutto inutile” ha osservato. “Perché se c’è ancora questo dubbio, se c’è una ricostruzione alternativa, i fautori della condanna dell’uno o dell’altro secondo me si elidono a vicenda, ma senza la spettacolarizzazione dell’evento sarebbe rimasto che il quinto processo a carico di Stasi sarebbe stato quello decisivo”.