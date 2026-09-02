Per il Financial Times Roberto Vannacci è il "cavallo di Troia della Russia nella politica italiana"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un’analisi del Financial Times accusa l’ex generale Roberto Vannacci di essere il “cavallo di Troia” della Russia nella politica italiana. Con il suo movimento Futuro Nazionale, accreditato al 7,6%, le sue posizioni filorusse e contrarie al sostegno all’Ucraina rischiano di complicare la corsa di Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni politiche, mettendo a dura prova la linea atlantista della premier.

L’analisi del Financial Times su Roberto Vannacci

Il Financial Times ha dedicato un ampio approfondimento a Roberto Vannacci e al suo nuovo partito Futuro Nazionale, definendo l’ex generale un vero e proprio “cavallo di Troia per l’influenza russa all’interno dell’Italia”.

Secondo il quotidiano britannico, le recenti uscite di Vannacci (come il video girato in spiaggia con il ciondolo della labrys in cui attribuiva l’aumento della benzina ai raid ucraini sulle raffinerie russe proponendo di “smettere di dare armi e soldi all’Ucraina”) rappresentano un attacco diretto alla linea di governo.

ANSA

Facendo leva sul malcontento per i rincari e sulla stanchezza per la guerra (una richiesta di pace dettata più dall’esasperazione economica che da un pacifismo ideale) Vannacci è riuscito a intercettare questo umore sociale, schizzando nei sondaggi fino al 7,6%

Il legame con la Russia

La postura filorussa dell’ex paracadutista affonda le radici nel periodo trascorso a Mosca come addetto militare italiano nel 2021. Prima dell’invasione, Vannacci escludeva un attacco e, ad aggressione iniziata, sosteneva che le truppe di Putin sarebbero entrate a Kiev “come un coltello nel burro”.

Espulso dalla Russia nel maggio 2022, è salito alla ribalta con il libro “Il mondo al contrario”, che gli ha fruttato circa 800.000 euro prima della candidatura e dell’elezione al Parlamento europeo con la Lega.

Dopo la rottura con Matteo Salvini, ha fondato Futuro Nazionale. Il manifesto del partito propone il ripristino dei rapporti economici con il Cremlino, la revisione degli accordi internazionali (inclusa un’eventuale uscita dalla Nato) e una netta opposizione alle sanzioni.

Un possibile problema per Giorgia Meloni

Questa crescita a destra rischia di diventare il problema principale per Giorgia Meloni in vista delle elezioni politiche, mettendone a rischio la linea atlantista ed europeista.

Come evidenziato dal docente della Luiss Giovanni Orsina, “senza Vannacci avrei scommesso con certezza sulla rielezione di Meloni, con Vannacci è molto più complicato e difficile da prevedere“.

L’European Council on Foreign Relations (ECFR) ha avvertito che un’eventuale alleanza di governo con Futuro Nazionale potrebbe frantumare il consenso di sicurezza dell’Unione Europea, poiché una Roma influenzata da Vannacci finirebbe per “bloccare attivamente le iniziative di difesa dell’UE, porre il veto sulle sanzioni e far trapelare il coordinamento di sicurezza sensibile”.